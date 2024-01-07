Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım töreninde açıklamalarda bulundu. 26 ilin adaylarını açıklayan Erdoğan, "Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var. Milletimize küsme olmaz. Millete hakaret etme söz konusu olamaz. Biz vatandaşımıza tercihini eser siyasetinden yana kullanmalarında tavsiye ederiz. Son sözü milletimize bırakacağız" dedi.

"81 VİLAYETİMİZİN TEŞKİLAT MENSUPLARINA SEVGİLERİMİ GÖNDERİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde; "Aziz milletim, sevgili İstanbullular, sevgili genç kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 81 vilayetimizin tamamındaki teşkilat mensuplarımıza sevgilerimi gönderiyorum. Aşkınız için, sevdanız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimin hemen başında Balıkesir İlk Gençlik Kolları Başkanı Murat Uysal ile ebediyete uğurladığımız arkadaşlarımızı rahmetle yad ediyorum.

"GAZZELİLERİN 250 BİN KARDEŞİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Rabbim milletin saadeti için çalışanlardan razı olsun. Vatanımızın bekası, milletimizin istiklali için can veren şehitlerimize Allah'tan marifet diliyorum. Asrın felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı buradan rahmetle anıyorum. Bu toplantımızı 7 Ekim'den bu yana İsrail vahşetine maruz kalan Gazzeli şehitlerimizden dolayı hüzünlü gerçekleştiriyoruz. Kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Vatanlarını savunan Filistinlilere buradan selamlarımızı iletiyoruz. Vicdan sahibi ülkelerle beraber hesap sorulması için gereken çabayı göstereceğiz. İçimizdeki İsrail muhibleri rahatsız olsa da mağdurlara sırtımızı dönmeyeceğiz. Bosna'daki kardeşlerimizin yanında nasıl yer aldıysak bugün de Suriye'de Kudüs'te ne işiniz var diyenlere aldırmadan Filistinli kardeşlerimizin yanında duracağız. Galata Köprüsü'nde Gazzelilerin sesi olan 250 bin kardeşime teşekkür ediyorum. Rabbim adaleti savunan herkesten razı olsun. Bugün burada 31 Mart seçimlerinde partimizi temsil edecek adaylarımızı açıklamak üzere bir aradayız. İlk toplantımızda adaylarımıza başarılar diliyorum. AK Parti, ülkemizde istişare kültürünün en geniş uygulandığı tek siyasi teşekküldür. Adaylarımızı kapsamlı istişareler ile belirledik. Her husus gibi bu konuda da eksiğimiz fazlamız olabilir ama partimiz için en hayırlısını istediğimizden kimse şüphe etmesin. Bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değil. 30 yıllık donanıma sahibiz.

"YENİDEN İSTANBUL, YENİDEN AK PARTİ"

Gerçekten de 1994 yılından itibaren yeni belediyecilik felsefesini hayata geçirdik. Milletimize rüştümüzü önce yerel yönetimde ispat ettik. Tüm engellemelere rağmen belediyecilikte destan yazdık. 94 ruhu denilen anlayış ile yeni çığır açtık. Bir referans haline geldik. Başarılarla ülke yönetimine talip olduk. Ey İstanbul, çöp çukur çamur diye tanımlanmıyor muydu. Bunlardan İstanbul'umuzu nasıl temizlediysek şimdi de tüm Türkiye'de bu temizlik için yola çıktık. Karşımda şu an bir slogan var; Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti... Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız. Partimizin kuruluşundan 15 ay sonra girdiğimiz 3 Kasım seçimlerinde iktidara geldik. Her anı eser siyaseti ile geçen 21 yılı aşkın süredir iktidarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Mayıs seçimini kazanarak milletimizden 5 yıl daha yetki aldık. Amacımız 31 Mart seçimi için milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik yapacak adaylarla çıkmak.

"15 OCAK'LA BİRLİKTE SEÇİM ÇALIŞMALARIMIZA START VERECEĞİZ"

Muhalefet partilerindeki belediyelerin kötü yönetimin faturasını da biz ödemek mecburiyetinde kalıyoruz. Ülkemizi böyle bir iklim ile karşı karşıya bırakmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Ehil isimlerden oluşmasına dikkat ettik. 31 Mart'a kadar durmak yok yola devam diyoruz. Sizlerle gurur duyuyorum. Muhalefetin korku siyaseti nedeniyle hizmetlerden mahrum kalanlara mecbur değilsin şehrin seninle değişsin diyoruz. Kimse hizmetsizliğe mahkum değil. Beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur. Bahane değil çözüm için koşan, kibirle değil tevazu ile hareket eden, bireysel amaçları ile değil şehrinin gündemi ile yatıp kalkacak adaylarla milletimizin karşısına çıkıyoruz. İnşallah 15 Ocak günü diğer adaylarımızı tanıtacağımız büyük tören yapacağız. Start vereceğimiz bu törenle gece gündüz sahada olacağız.

"MİLLETİMİZİN TERCİHİ NE OLURSA OLSUN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

Hür iradesi ile şehrinin mahalli idarecilerini belirleyecek vatandaşlarımıza şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var. Milletimize küsme olmaz. Millete hakaret etme söz konusu olamaz. Biz vatandaşımıza tercihini eser siyasetinden yana kullanmalarında tavsiye ederiz. Son sözü milletimize bırakacağız. Seçilecek adaylarımız şimdiden hayırlı olsun. Eski Türkiye'deki kaldığını umut ettiğimiz senaryolar yeniden tedavüle sürüldü. Seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor. Oyunlarla ülkemizin medeniyet mirası ile milletimizin değerleri hedef alınıyor. Bu kişilerin ortak özelliği Elif'i görse mertek sanacak kadar cahiller. Nüfus cüzdanları var ama kendi milletine bir turist kadar yabancılar."