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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır

10.11.2021 11:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ü Anma Töreni'ne katılıyor. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında ise, "Bazıları diyor ki Atatürk hiç yurt dışına çıkmadı. Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır." sözlerine ye verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83.yıl dönümü münasebetiyle Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı.

"BEN SÖYLÜYORUM, YURT DIŞINA ÇIKMIŞTIR"

Burada bir burada konuşma gerçekleştiren Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamına ilişkin bilgiler verdi. "Dikkat edilirse Mustafa Kemal Libya'da, Suriye'de, Çanakkale'de, Kafkasya sınırında, Anadolu'nun her karış toprağında... Bize diyorlar ya Azerbaycan'da, Suriye'de Libya'da ne işiniz var? Hani siz Kemalisttiniz, Atatürk'ün izinden gidiyordunuz? Siz dürüst değilsiniz." diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Bazıları Atatürk'ün hiç yurt dışına çıkmadığını söyler." diyen Cumhurbaşkanı, "Ben şimdi söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır. 1910 yılında Fransa, İsviçre, Belçika ve Hollanda'yı kapsayan bir gezi yaptı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Asıl önemli olan Atatürk'ü verdiği mücadelenin izini sürerek anlamaktır. Ülkemizde dillerinden Atatürk'ü ismini düşürmeyen ama onu anlamakta en küçük gayret göstermeyen kesim her dönem olmuştur. Mustafa Kemal, yüzbaşı rütbesiyle 1905'te Şam'daki 5. Ordu'da göreve başladı. 1908'de Libya'daki ilk görevine gitti. 1910'da Fransa, İsviçre, Belçika ve Hollanda'yı kapsayan bir gezi yaptı. İtalyanların Libya'ya saldırması üzerine 1911'de Binbaşı rütbesiyle Trablus'a giderek gözünden ve kolundan yaralandığı tarihi bir mücadele yürüttü. 1915 sonunda İstanbul'a döndü.

"MİLLETİMİZİ EN GENİŞ REFAH VASITALARINA ULAŞTIRACAĞIZ"

Samsun'a ayak bastığı andan itibaren şanlı milli mücadele dönemi başladı. Her fırsatta önünde poz verdikleri ama içinde bilmedikleri Nutuk'ta üç hedef belirtilir. Yurdumuzu dünyanın en medeni memleketleri seviyesine çıkartacağız, milletimizi en geniş refah vasıtalarına ulaştıracağız. Milletimiz her tökezlemenin ardından devletine daha güçlü sahip çıkmıştır. Mustafa Kemal Libya'da, Suriye'de, Çanakkale'de, Kafkasya sınırlarımızda, Anadolu'nun her karış toprağında, hani bize diyorlar ya Azerbaycan'da, Suriye'de ne işiniz var? Hani siz Kemalistsiniz, hani Atatürk'ün yolundan gidiyordunuz. Dürüst değiller.

"ATATÜRK İSMİNİN ARKASINA SIĞINANLAR NE YAPIYORLAR?"

Biz ABD'de BM binasının tam karşısında Türkevi inşa ettik. Ve orada adeta birilerine mesajımızı da en güzel şekilde verdik. Gazi Mustafa Kemal'in bu serencamı bugünkü Türkiye'nin yol haritasıdır. Türkiye, bugün de Suriye'de, Libya'da, Kafkaslardadır. Bu ülkede gazinin bölgemizi kucaklayan siyasi, diplomatik mirasına sahip çıkan birisi varsa o da biziz. Atatürk isminin arkasına sığınanlar ne yapıyorlar? Milletleri aleyhine hangi faaliyet varsa onun değirmenine su taşıyan bir kesimle karşı karşıyayız. Bizi gidip Avrupa'ya şikayet edenlerden bir şey olur mu? Batı'nın büyükelçilerine bizi şikayet edelerden bir şey olur mu?

Ülkenin en büyük yatırımını engellemek için kendi iş insanlarımızı tehdit ediyor. İnanın gazi hayatta olsaydı bunları o partiden sopayla kovalardı. Bu partinin mevcut yapısı içinde Atatürk o partinin kapısından içeri sokulur muydu, onu da bilmiyoruz. Kibirden yanlarına varılmayan, tehdit eden, gavurun kılıcını çalmaktan başka iş bilmeyen faşist zihniyet milletimizden hak ettiği dersi alacaktır."

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır - Son Dakika
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