Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi hakkında hususla ele alındı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi hakkında hususla ele alındı

25.06.2022 17:05

İlk önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, iki ülkenin PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması konusunda taleplerini tekrar dile getirirken, Stoltenberg ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada müzakerelerin önümüzdeki hafta Brüksel ve Madrid'de devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

SAMİMİ ADIMLAR ATILMASI VURGULANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/ YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayisi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BRÜKSEL VE MADRİD'TE MÜZAKERELERE DEVAM EDİLECEK

Stoltenberg ise "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurularını görüştüm. Önümüzdeki hafta Brüksel ve Madrid'de müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

İSVEÇ BAŞBAKANIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stoltenberg'in ardından İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç'in NATO üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

ELLE TUTULUR BİR AÇILIM GÖRÜLMEDİĞİ İFADE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç'in terörle mücadele gibi Türkiye için önem arz eden temel konularda adım atması gerektiğini yineledi. İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu noktada İsveç'ten Türkiye'nin endişelerini giderecek elle tutulur bir açılım görmediklerini ifade etti.

SİLAH AMBARGOSU VE SAVUNMA SANAYİSİ

Silah ambargosu ve savunma sanayisi sektörüne yönelik yasal ve fiili kısıtlamaların kaldırılmasının yanı sıra iade ve sınır dışı taleplerinin karşılanmasını da beklediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün bu hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini kaydetti.

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü İsveç Başbakanı Andersson'a İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi... Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü İsveç Başbakanı Andersson'a İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi... Son dakika haberi | İsveç'te terör örgütü YPG/PKK hakkındaki soruşturma sonlandırıldı Son dakika haberi | İsveç'te terör örgütü YPG/PKK hakkındaki soruşturma sonlandırıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi hakkında hususla ele alındı - Son Dakika

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