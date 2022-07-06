Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu: Kabul etmezseniz imza atmayız dedik, kabul ettiler - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu: Kabul etmezseniz imza atmayız dedik, kabul ettiler

06.07.2022 21:01

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Madrid'de imzalanan üçlü muhtırayla Türkiye onay verdi. Bu gelişme sonrası gelen eleştirilerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede rest çektiklerini söyleyerek "'Kabul etmezseniz imza atmayız' dedik, kabul ettiler. Böylelikle FETÖ bir terör örgütü olarak NATO kayıtlarına girdi" ifadelerine yer verdi.

Ankara'da geçmiş dönem belediye başkanları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtırayla ilgili eleştirilere de yanıt verdi.

"FETÖ'CÜ ALÇAKLARLA FOTOĞRAF VERMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER"

Erdoğan, "NATO zirvesinde kimlerle neyi nasıl konuştuğumuzu herhalde takip ettiniz. On binlerce PKK, YPG, FETÖ teröristlerinin sınırlarımız dibinde beklediği dünyanın dört bir yanında saldırmak için sinsice hazırlık yaptığı, birilerinin de FETÖ'cü alçaklarla fotoğraf vermek için adeta sıraya girdiği, ellerini ovuşturduğu çok kritik bir dönemden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

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"FETÖ BİR TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK NATO KAYITLARINA GİRDİ"

Muhalefet partilerinin eleştirilerine yanıt veren Erdoğan, "Ana muhalefet, yavru muhalefet şimdi buradan size sesleniyorum: NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir. YPG girmiştir. Hepsinden öte FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir." şeklinde konuştu.

"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ SÖYLEDİK"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugüne kadar sadece AB kayıtlarında olan PKK artık YPG, PYD ve FETÖ, NATO'nun kayıtlarına girmek suretiyle resmi kayıtlarda yerini almıştır. Biz gerek NATO Genel Sekreteri gerek diğer Cumhurbaşkanı ve Başbakana 'bizim kırmızı çizgimiz bunlar' dedik. Bu kayıtlara YPG, PYD, FETÖ girecek. Girmediği takdirde kusura bakmayın imzayı atmayız dedik. Bunu kabul etmek zorunda kaldılar.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu: Kabul etmezseniz imza atmayız dedik, kabul ettiler - Son Dakika


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