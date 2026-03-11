Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki dönem AK Parti milletvekilleriyle iftar programında bir araya geldi Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ortak çabalarımızla bugün Türkiye her zamankinden daha zengin, daha özgür, daha çoğulcu, demokrasisi daha güçlü bir ülkedir." dedi.

Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen, "AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile İftar Programı"nda konuştu.

Burada katılımcıları selamlayan Erdoğan, "Gönüllerimizi birbirine rapteylediğimiz bu kardeşlik sofrasında, bu güzel ramazan akşamında bir araya gelmemize vesile olan, hasret gidermemizi sağlayan Genel Merkezdeki arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Vefa duygusu etrafında buluştuğumuz bu sofranın birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı, uhuvvetimizi güçlendirmesini diliyorum. Öncelikle sizlerin, ailelerinizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini canıgönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in "ebedi azaptan kurtuluş" olarak müjdelediği ve son on gününün idrak edildiği bugünlerin; mağfirete, rahmete, berekete vesile olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kardeşliğin, dostluğun, muhabbetin haneleri doldurduğu yediveren günlerinin ülkemize, milletimize ve son haftalarda çok ciddi sıkıntılar içinde boğuşan bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. AK kadrolar olarak Hazreti Mevlana'nın şu mısralarında vücut bulan ruha, tasavvura ve duyguya bugün bir kez daha burada şahitlik ediyoruz. 'Bu denizde ne ölmek var bize. Bu denizde ne gam ne dert ne keder, bu deniz alabildiğine muhabbet, bu deniz iyilikten, cömertlikten ibaret.' Evet bugün bir kez daha muhabbetiniz için, varlığınız için, davamıza ve hareketimize yaptığınız hizmetler için her birinize teşekkürlerimi iletiyorum."

Yine sizlerin nezdinde, kuruluşundan bugüne AK Partimizin çatısı altında birlikte yol yürüdüğümüz, ülkemize ve milletimize birlikte hizmet ettiğimiz tüm kardeşlerimize minnettarlığımı ifade ediyorum. Son iftar buluşmamızdan bu yana ebediyete uğurladığımız Karaman Milletvekilimiz Zeki Ünal'ı, Samsun Milletvekilimiz Mustafa Demir'i, Manisa Milletvekilimiz İsmail Bilen'i, Muğla Milletvekilimiz Ali Boğa'yı, Kocaeli Milletvekilimiz Cemalettin Kaflı'yı, Giresun Milletvekilimiz Cemal Öztürk'ü, Uşak Milletvekilimiz Mehmet Altay'ı ve beraber yola çıktığımız, beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan rahmet-i rahmana kavuşanların hepsini bugün bir kez daha şükranla, özlemle yad ediyorum. Rabb'im ruhlarını şad, mekanlarını cennet, menzillerini mübarek eylesin."

"Yegane amacımız hoş bir sada bırakmaktır"

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un "Birlik" şiirinden, "Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz." dizesinde olduğu gibi il, ilçe, belde ve mahallelerde AK Parti teşkilatlarının her kademesinde görevlilere selam ve muhabbetlerini gönderen Erdoğan, "Çok partili hayata geçtiğimiz günden beri Türk demokrasisine adını altın harflerle yazdıran AK Parti hareketine, milletin bağrından çıkan ve yegane amacı milletini yüceltmek olan bu yürüyüşe karınca kararınca destek veren bütün kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Divan şairi Baki'nin "Avazeyi bu aleme Davud gibi sal. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş." dizelerini anımsatan Erdoğan, "Baki'nin çok veciz bir şekilde söylediği üzere, bizim yegane amacımız binlerce yıllık bir medeniyete, köklü bir devlet geleneğine, muazzam bir hayat bilgisine sahip bu millete hayırlı hizmetlerde bulunmak, hayırlı eserler kazandırmak, geleceğe hayırla yad edilecek hoş bir sada bırakmaktır." dedi.

"Bismillah" deyip yola çıktıkları ilk günden bu yana hep bu anlayışla çalıştıklarını, "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" düsturuyla hiçbir ayrım yapmadan milletin hizmetkarı olduklarını belirten Erdoğan, karşılaştıkları bütün zorlukları, milletin desteği ve duası sayesinde aştıklarını söyledi."

"Yeter söz de karar da milletin" diyerek sözü de kararı da asıl ve asil sahibine, yani millete tevdi ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Demokrasiye, milli iradeye, hak ve özgürlükler üzerine düşen gölgeleri sizlerle beraber kaldırdık. Gezi kalkışmasından 17-25 Emniyet-Yargı kumpasına, 15 Temmuz darbe ve ihanet teşebbüsüne milletin iradesini ve istikbalini hedef alan saldırıları aynı şekilde beraber savuşturduk." diye konuştu."

Eğitimden ulaşıma, sağlıktan emniyete, savunma sanayisinden adalete, her biri sessiz devrim niteliğindeki dev adımları beraber atlattıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimizin her bir ferdinin bu devletin eşit ve onurlu bireyleri olarak kendilerini özgürce ifade edebildiği bir Türkiye'yi sizlerle beraber inşa ettik. Türkiye'yi şaha kaldırdık. Bu ülkeyi sizlerle birlikte kanatlandırdık. Varsın birileri halen görmemekte ısrar etsin. Ortak çabalarımızla bugün Türkiye her zamankinden daha zengin, daha özgür, daha çoğulcu, demokrasisi daha güçlü bir ülkedir. Bugün hamdolsun bölgesinin istikrar adası olarak günden güne yıldızı parlayan bir ülkede yaşıyoruz. 'Bu yol Türkiye'nin yolu, bu yol milletimizin yolu.' diyerek çıktığımız, merkezinde eser ve hizmet siyaseti olan kutlu yolu yaklaşık 25 yıldır birlikte yürüyoruz. Hem ülkemizin hem bölgemizin önünde kardeşlikle, huzurla ve istikrarla dolu bembeyaz bir sayfa açacağımız Terörsüz Türkiye hedefimizi de çağa damgamızı vuracağımız Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da inşallah yine sizlerle ve milletimizle birlikte hayata geçireceğiz. Ne diyor Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya? 'Artık aşarız biz bu kanatlarla zamanı, yorgunluk çekilsin yolumuzdan.' İşte biz de yorulmadan, yılmadan, rehavete kapılmadan yolumuza hep birlikte devam edeceğiz. 'Aşkınan koşan, yorulmaz' düsturuyla aşkla, sevda ile büyük bir iştiyakla milletin yolunda yürümeyi, bu aziz millet için geceyi gündüz etmeyi sürdüreceğiz."

"Dava adamı her zaman sahadadır"

AK Parti'nin her şeyden önce bir dava hareketi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Dava adamının eskisi, emeklisi, kendi köşesine çekilmişi olmaz. Dava adamı her zaman sahadadır. Aklıyla, gönlüyle, çalışmalarıyla, yol ve mücadele arkadaşlarının yanındadır." dedi.

Bu çatı altında küslüğün, dargınlığın, kırgınlığın yerinin olamayacağının altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu en iyi sizler biliyorsunuz; biz yalnızca günü kurtaran, günübirlik politika üreten bir kadro değiliz. Biz, ortaya eser koyan, hizmet koyan, vizyon koyan, geleceğe dönük projeksiyonu olan bir Erdemliler Hareketiyiz. Sizler her biriniz benim yol ve dava arkadaşım olduğunuz kadar, aynı zamanda bu partinin kendisi, omurgası ve ortak aklısınız. Sizler aynı zamanda çok köklü bir tecrübenin sahiplerisiniz. Bu tecrübeyi partimizin farklı kademelerinde görev alan genç kardeşlerimize aktarmanız, bilginizle, deneyiminizle onlara adeta siyasi mentörlük yapmanız, tabiri caizse siyasi koçluk yapmanız, onlara yol göstermeniz çok önemlidir."

"Türkiye Yüzyılı'nı en güçlü şekliyle hayata geçireceğiz"

Erdoğan, "İç cephemizin tahkim edilmesinde, ahdimizin, kavlimizin, kardeşliğimizin güçlendirilmesinde sizlere önemli görevler düşüyor. Aynı şekilde yeni kuşaklarla köprü kurmak, üye sayısı 11,5 milyonu aşan AK Parti ailesini daha da genişletmek noktasında sizlerden katkı beklediğimin altını özellikle çizmek istiyorum. Yeni Türkiye'yi sizlerle birlikte kurduk. Türkiye Yüzyılı'nı da yine inşallah sizlerle ve gençlerimizle birlikte hem de tüm cephelerde en güçlü şekliyle hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bölgeyi kana ve gözyaşına boğan sarsıntıların şiddetinin 28 Şubat'ta başlayan komşu İran'a yönelik saldırılarla daha da arttığına işaret eden Erdoğan, bölgeyi terörize ederek güvenliğini sağlayacağını düşünen İsrail'in, bir yandan Gazze'de uymadığı ateşkesi hiçe sayarak saldırılarını yoğunlaştırırken, diğer yandan da Lübnan'ı işgal girişimine başladığını hatırlattı.

Erdoğan, coğrafyanın kibir sendromuna kapılmış bir katliam şebekesinin elinde yavaş yavaş felakete doğru sürüklendiğine dikkati çekti.

"Her geceyi sığınaklarda geçiren İsrail halkı bile Holokost'tan sonra başlarına gelen en büyük felaketin Netanyahu olduğunu artık açıkça dile getirmektedir." diyen Erdoğan, dalga boyu giderek artan bu sarsıntıların etkilerine sadece coğrafyada değil, ekonomiden ticarete, turizmden enerjiye birçok alanda tüm dünyada şahit olduklarını kaydetti."

"Başkasının zararını kendi karımız olarak asla göremeyiz"

Küresel ekonominin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonraki en belirsiz günlerini yaşadığına işaret eden Erdoğan, savaşın uzaması durumunda dünyanın nereye savrulacağını tam olarak kimsenin kestiremediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başkasının zararını kendi karımız olarak asla göremeyiz. Başkalarının acısından rant devşirmek gibi bir hesabın içinde olmayız. Bizim, İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır. Çatışmanın değil, diplomasinin tarafındadır. Kaos ve kargaşanın değil, huzur ve istikrarın safındadır. Düşmanlaştırmanın değil, yakınlaştırmanın peşindedir. Artık bölgemizde gözyaşları dinsin, çatışmalar dursun, sulh-u sükun hakim olsun istiyoruz. Türkiye olarak ellerin tetikten çekilmesi, ateşkesin sağlanması, müzakere masasına tekrar dönülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Alev daha fazla büyümeden, ateş çemberi daha fazla genişlemeden, daha fazla can yanmadan, kan dökülmeden yangını söndürmenin derdindeyiz. Ana muhalefetin başındaki zat ve avanesi gözlerini hakikatlere kapatsa da başta milletimiz olmak üzere tüm insanlık, Türkiye'nin samimi gayretlerini görmekte, çabalarımızın devamı noktasında bizleri yüreklendirmektedir. Müslümanlar olarak şuna da tüm kalbimizle inanıyoruz. Cenabıhak, şerleri hayreyler. Herkesin bir hesabı varsa, Allah'ın da mutlaka bir hesabı vardır. İnşallah yaşadığımız bu sıkıntılar geçecek, en çok masum çocukları ve sivilleri vuran bu fırtına dinecek, bölgemizin önünde çok farklı bir ufuk belirecek, çok daha aydınlık bir şafak sökecektir."

Bugüne kadar karşılaşılan krizlerde hem millet hem de teşkilat olarak birliğin, beraberliğin, kardeşliğin tüm süreçlerden salimen çıkmayı sağlayan en büyük değerler olduğunu dile getiren Erdoğan, bu türbülanstan da yine birlik ve beraberliğe sarılarak çıkılacağını vurguladı.