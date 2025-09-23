Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pensilvanya\'daki elebaşının ölmesiyle birlikte FETÖ\'de iç tartışmalar ve çözülmeler hızlandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York temaslarının ikinci günü kapsamında Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Erdoğan yemekte gerçekleştirdiği konuşmasında Türk-Amerikan toplumuna hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Türk toplumuna seslenerek, "Farklı kültürlerden, inançlardan, kökenlerden dostlarımızın aynı masa etrafında buluştuğu bu güzide programa teşrifleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Her yıl olduğu gibi yine bir araya gelmemize vesile olan Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'ne şükranlarımı sunuyorum. Amerika'daki Türk toplumunun dayanışma ruhu ve birlik içerisinde hareket ettiklerini görmekten duyduğum memnuniyeti özellikle vurgulamak istiyorum. Amerika'nın dört bir yanından kilometrelerce mesafe kat ederek bugün burada bizlerle beraber olmanızı gönül birlikteliğimizin en güçlü tezahürü olarak görüyorum" dedi.

"TÜRK-AMERİKAN TOPLUMUNA DESTEK OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Birlik ruhunun daima canlı tutulmasına destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarını tebrik eden Erdoğan, "Amerika'da yaşayan Türk toplumunun bu ülkenin sosyal, siyasi, ekonomik ve akademik hayatında giderek daha fazla görünür olduklarını müşahede ediyoruz. Başta bu salonda bulunan dostlarımız olmak üzere, sizlerin başarılarıyla iftihar ettiğimizi bilmenizi isterim. Her birinizi emeğiniz, azminiz ve mücadeleniz için kutluyorum. Amerika'ya farklı vesilelerle gelen bir kardeşiniz olarak şu gerçeği çok net biliyorum: Sizler Türkiye ve Amerika arasında kurduğunuz bağlar ve ikinci vatanınız Amerika'nın ekonomik ve sosyal hayatına yaptığınız katkılarla çok önemli roller üstleniyorsunuz. Ayrıca ülkemizin, kültürümüzün ve medeniyet değerlerimizin Amerikan halkına anlatılması noktasında bir köprü işlevi görüyorsunuz. Burada yürüttüğünüz çalışmalarda daima yanınızda olduğumuzu, temsilciliklerimiz ve diğer kurumlarımız vasıtasıyla sizlere destek vermeye çalıştığımızı biliyorsunuz. Türk-Amerikan toplumuna her alanda destek olmayı inşallah bundan sonra da sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Dünyada yaşanan köklü değişimden dış politikanın da etkilendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Dış politika aktörleri artık Sadece devletlerden Sadece temsilcilerden ibaret değil diaspora grupları da bir o kadar etkili. Türk diasporasının öncü şahsiyetleri olarak bu konuda hepinize önemli sorumluluklar düşüyor. Nüfusu yarım milyona yaklaşan Türk-Amerikan toplumunun yerel ve federal düzeyde siyaset arenasında daha fazla rol alması, böylece temsil seviyesinin arttırılması çok önemlidir. Diplomasiden güvenliğe, ekonomiden teknolojiye, birçok alanda kutuplaşmanın yaşandığı mevcut ortam Türkiye-Amerika dayanışmasını her zamankinden çok daha kritik, çok daha vazgeçilmez hale getirmiştir. Türk-Amerikan ilişkilerinin müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde ilerletilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki iş birliği, güvenlik, ticaret, yatırımlar, enerji ve eğitim gibi pek çok alanda çeşitlenerek derinleşiyor. Başkan Trump'ın ikinci döneminde yönetimin her kademesiyle temaslarımız yoğunlaşmaya, kurumlarımız arasındaki yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı. Sayın Trump'la yıllara sari geliştirdiğimiz samimi dostluk sayesinde gündemimizdeki bazı pürüzlerin giderilmesi yönünde karşılıklı bir irade oluştu. Başta Gazze krizi, Rusya- Ukrayna Savaşı ve Suriye olmak üzere coğrafyamızdaki gelişmelere dair hem kendisiyle hem de ekibiyle sürekli istişare içerisindeyiz. Büyükelçi Sayın Barrack'ın bu olumlu atmosfere samimi gayretleriyle ciddi katkısı oldu ve oluyor.

"PERŞEMBE GÜNÜ TRUMP İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

İkili ticaret hacminin 100 milyar dolara yükseltme, karşılıklı yatırımlarımızı arttırılmasının hedeflendiğini kaydeden Erdoğan, "Perşembe günü Washington DC'de kendisiyle bir araya geleceğiz. Ziyaretimizde birçok kritik konuyu ele alma fırsatı bulacağız. Malum özellikle son dönemde İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılık dünya genelinde endişe verici boyutlara ulaştı. Siyasi yelpazenin uçlarında barınan marjinal fikirler sosyal medyanın da etkisiyle daha geniş kitlelere erişebiliyor. Bu tehlikeli eğilimlerin burada yaşayan ve Amerika ile bütünleşen kardeşlerimizi ürküttüğünün farkındayız. Sizin kültürünüzü İnancınızı ve medeniyet değerlerinizi hiçbir kaygı duymadan yaşamayı sürdürebilmeniz bizim için çok mühim. Amerika inanç hürriyeti konusunda yıllardır örnek gösterilen bir ülke. Amerika'nın bu özelliğinde bir gerileme yaşanmamasını ümit ediyoruz. Nefret söylemlerinden beslenenlerin azınlıkta kalması ve siyasete nüfuz edememesi için hepimize görevler düşüyor. Amerika'daki Müslüman toplumuna bilhassa da sizlere güveniyorum. Amerika'daki İslam toplumunun gücünün dünyadaki tüm Müslümanlar için bir güven ve cesaret kaynağı olacağına inanıyorum. Türkler. Dahil Amerikalı Müslümanların İslam'ın kardeşlik Adalet Barış ve dayanışma mesajlarını Daha etkin şekilde Amerikan kamuoyu ile Paylaştığını görüyorum Bu çabalarınızı Artırarak sürdürmenizi Özellikle bekliyorum" açıklamasını yaptı.

"FETÖ İLE MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

"Türkiye'yi 10 yıllardır meşgul eden binlerce canımıza yüz milyarlarca dolar kaynağımıza mal olan huzur ve kardeşliğimizi hedef alan terör belasıyla mücadele bunların en önemlileri arasında yer alıyor" diyen Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Pensilvanya'daki elebaşının da ölmesiyle birlikte FETÖ'de iç tartışmalar ve çözülmeler hızlandı. Ortaya saçılan skandallar bu hain yapının gerçek yüzünün bir kez daha görülmesine vesile oldu. Zamanla örgüt güç kaybetmeye devam edecektir. Biz de hukuk ve demokrasi zemininde FETÖ ile mücadelemizi aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdüreceğiz. Ne sınırlarımız içinde ne bölgemizde teröre tahammülümüz yok. Bu hedefimiz adım adım gerçeğe dönüşmektedir. Tabi Amerika'da Türkiye aleyhine kampanyalar yürüten gruplar ve lobilerde bulunuyor. Bu yapılar Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesinden rahatsız oldukları gibi sizin de buralarda başarılı olmanızı istemiyorlar. Tek dayanakları Türkiye karşıtlığı olan bu odakların kimler olduğunu, kimlere taşeronluk yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Türkiye hakkı haykırdıkça, bölgesinde barışı ve adaleti savundukça, Gazze başta olmak üzere mazlumlara sahip çıktıkça elbette ülkemizi ve şahsımızı susturmaya, yıldırmaya yönelik kampanyalar da artmaktadır. Biz bunlara prim vermeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Baskılara da asla teslim olmayız. Her kim Tayyip Erdoğan'dan ve Türkiye'den zulme rıza göstermesini katliamlar karşısında sessiz kalmasını bekliyorsa hiç boşuna beklemesin. Bizi doğruları cesaretle dinlendirmekten hiçbir güç, hiçbir lobi, hiçbir dezenformasyon faaliyeti alıkoyamaz. Her zaman söylüyorum. Bugün bir kez daha ifade ediyorum. Biz yalnızca rükuda eğiliriz. Secdede diz çökeriz. Bunun dışında hiçbir zaman eğilmeyiz. Yıpratma kampanyaları karşısında Türk-Amerikan toplumunun dayanışma içerisinde hareket etmesi ihtiyaçtan öte zarurettir. Farklılıklarımızı mesele etmek bunun yerine ortak değerlerimiz ve endişelerimiz etrafında Kenetlenmemiz gerekiyor. Bir olacağız birlik olacağız, omuz omuza hareket edeceğiz. Toplu vuran yürekleri topun sindiremeyeceğini akıllarımızdan bir an olsun çıkarmayacağız Bu istikamette atacağınız her adımda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olmayı sürdüreceğimizden şüpheniz olmasın."