Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize İl Teşkilatı ile biraraya geldi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize İl Teşkilatı ile biraraya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize İl Teşkilatı ile bir araya gelerek Türkiye'nin ekonomik ve savunma sanayisi başarılarından bahsetti. Ayrıca, İsrail'e karşı güçlü olunması gerektiğini vurgulayarak, Karabağ ve Libya örneklerini verdi. Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı'na kucaklayıcı ve birleştirici olmaları çağrısında bulundu.

28.07.2024 23:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize İl Teşkilatı ile biraraya geldi

RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı ile bir araya geldiği toplantıda konuşarak "Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunu geçirdiği baba ocağı Rize'de bir dizi program gerçekleştirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Rize İl Teşkilatı ile bir araya geldiği toplantıda teşkilat mensuplarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, anda gayrisafi milli hasılası 1 trilyon 411 milyar dolara ulaştığını dile getirdi. Merhum Annesi Tenzile Erdoğan'dan örnek veren Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Türkiye'nin geçmişten bugüne gayrisafi milli hasılasının arttığının altını çizerek "Anam Vonit sırtlarından çarşıya gelirken, tabii o zaman çarık giyiyorlar ama çarığı evde giymezdiler. Aron tepelerine gelinceye kadar yalınayak, Aron tepesine gelince orada onu suya sokar, yumuşatır yumuşatır oradan çarığını giyerek çarşıya öyle inerlerdi. Bak ne günlerden ne günlere geldik. ve Rabb'im lütfetti, o anadan bizler doğduk. Mekanı cennet olsun inşallah. Şu anda gayrisafi milli hasılası 1 trilyon 411 milyara çıkmış bir Türkiye var. Biz göreve geldiğimizde böyle bir para yoktu. İhracatımız 36 milyon dolardı, ama şimdi artık iki 250'yi yakaladık. Daha iyi olacak" dedi.

Savunma sanayisinde ülkenin geldiği noktaya dikkat çekerek bu noktanın kimseyi aldatmamasını ve gelişme noktasında atılan adımların devam etmesinin gerektiğine vurgu yapan Erdoğan "Savunma sanayinde bizim ithalat ihracatımız neydi, Nereye geldik? Ama sevgili kardeşlerim bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapma için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım. Eğer biz bugün İsrail'e karşı önünüze gelen evelallah lafları yapıyorsak, onlarla bütün ticareti kestiysek, ilişkilerimizi kestiysek, çıktı bir tanesi affedersin terbiyesizin teki 'Parlamentomuzda Mahmut Abbas konuşturulmalı'. Kim bu? Yeniden Refah'ın bir tane var, kafadan da galiba sıkıntısı var onun. Mahmut Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik. Ama Mahmud Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. Tabii bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz. Bütün bu adımları biz atarken kendi içimizden ne yazık ki vuruluyoruz. Biz bu parlamentoyu kimler açmadı ki ya Parlamentomuzu biz evelallah hak yolda olan herkese açarız ama bunların bu işlerden haberi yok. Eğer bugün partiden birkaç kişi parlamentoya girdiyse sayemizde girdi ya. Bunu gör. Ama bunu göremeyecek kadar gözü var görmüyor" şeklinde konuştu.

AK Parti Rize İl Teşkilatı'na 'Kucaklayıcı olalım, kaybeden olmayalım' diyerek seslenen Erdoğan sözlerinin devamında "Biz bulunmamız gereken yerde değiliz. Eğer siz bulunmamız gereken yere geldik diyorsanız benim de söyleyecek hiçbir lafım yok. Çünkü gönlümüz bizim beklentileri farklı çok şey bekliyor. Biz de bu konuda örnek olmalıyız. ve bundan sonraki süreçte bütün köylerdeki kardeşlerim, mahallelerdeki, ilçelerdeki kardeşlerim Rize'yi farklı yere taşımaları lazım. Biz de 'sen nerelisin' dediklerinde 'ben Rizeliyim' dediğinde Rize'den farklı bir ses çıkması lazım. Gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençlik kolları bu sesi çıkarması lazım. Belediyelerimiz olduğundan farklı çalışma ortaya koymaları lazım ve Rize'de yaşayan kardeşlerim belediyesinden şikayetçi olmaması lazım. İşte dün ve evvelsi gün bazı doğal gaz şikayetleri vardı. Bu doğalgaz şikayetlerini de Enerji Tabii Kaynaklar Bakanımız da yanımızdaydı. Onlar da notlarını aldılar ve oraları takip ediyorlar, inşallah en kısa zamanda doğal gaz sıkıntılarını da buraların gidereceğiz. Belediyelerimiz de kendi üstlerine düşen bütün görevleri yerine getirmek suretiyle Rize'de bulunmamız gereken yere bir an önce ulaşalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Diyorum ki yoğun bir şekilde kucaklayıcı olalım, sakın kaybeden olmayalım. ve bu şekilde olursak darıltmadan, gücendirmeden tüm hemşerilerimizle bütünleşirsek inşallah sonuç çok daha farklı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize İl Teşkilatı ile biraraya geldi - Son Dakika

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