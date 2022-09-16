Şangay Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "muktedir" görüntüsüne övgüler dizildi - Son Dakika
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Şangay Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "muktedir" görüntüsüne övgüler dizildi

16.09.2022 09:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmıştı. Rusya Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ve diğer liderlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın medyaya yansıyan görüntüsü vatandaşları hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafa övgüler yağdırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında İran, Azerbaycan, Tacikistan, Rusya ve Belarus devlet başkanlarıyla görüştü.

LİDERLER EBEDİ ŞEHİR'DE BULUŞTU

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a gelen Erdoğan, ağaç dikme töreninin ardından "Ebedi Şehir" kompleksine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.

Sosyal medya ikiye bölündü! Şangay Zirvesi'nde Erdoğan'a övgü, Aliyev'e tepki var

ERDOĞAN'IN LİDERLERLE OLAN KARESİ GÜNDEM OLDU

Zirve kapsamında, liderlerle görüşen Erdoğan'ın pozu ise gündeme oturdu. Görüşmeyi adeta yöneten bir beden dili ile liderlerle konuşan Erdoğan için sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapıldı.

Şangay Zirvesi'nde Erdoğan'a övgü, Aliyev'e tepki var

İLHAM ALİYEV'E TEPKİ GÖSTERİLDİ

Öte yandan kullanıcılar son günlerde yaşanan Azerbaycan- Ermenistan çatışmaları üzerinden İlham Aliyev'e yüklendi. Çatışmalarda 71 Azerbaycan askerinin şehit olmasına rağmen Aliyev'in fotoğrafta gülerek yakalanması büyük tepki topladı.

İşte Erdoğan ve Aliyev'e gelen tepkilerden bazıları:

Şangay Zirvesi'nde Erdoğan'a övgü, Aliyev'e tepki var
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Son Dakika Politika Şangay Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'muktedir' görüntüsüne övgüler dizildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şangay Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "muktedir" görüntüsüne övgüler dizildi - Son Dakika
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