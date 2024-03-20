Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımızın hemen ötesindeki kaygıları yaşamıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımızın hemen ötesindeki kaygıların hiçbirini bizler yaşamıyoruz. Bunların ne kadar büyük bir nimet olduğunu etrafımıza baktığımızda çok daha iyi anlıyoruz. Tabii ki bunları söylerken ülkemizde her şey süt liman demiyoruz." dedi.
Erdoğan, partisince Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, "İstiklal Şairi" merhum Mehmet Akif'in mebusluğunu yaptığı Burdur'da bulunmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu belirtti.
Yörük hocalarının ismini verdiği Burdur'a kendilerinin de kalplerini verdiği dile getiren Erdoğan, "Ahde vefanızdan, coşkunuzdan, her zaman yanımızda hissettiğimiz hayır dualarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Isparta'da da çok büyük sevgi seliyle karşılandıklarını anlatan Erdoğan, "Şimdi de 'Meydanda ne kadar kardeşimiz var?' diye sordum. Verdikleri rakam 40 bin. Maşallah, bu ne coşku, bu ne aşk? Aşkınız daim olsun, coşkunuz sandıklara dolsun. Rabb'im aramızdaki muhabbeti daim eylesin." diye konuştu.
Erdoğan, Burdur'a ve Burdurlulara şükran borçlarının olduğunu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Burdur'un kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi.
Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 52,6, cumhurbaşkanlığında yüzde 56 oyla destek veren Burdurlulara şükranlarını sunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Demokrasiye, özgürlüklere, milli iradeye sahip çıktığınız için sizlere hassaten teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde yeni bir sınav daha var. 31 Mart'ta inşallah yerel yöneticilerimizi belirleyeceğiz. Seçimlere 10 gün kaldı. Bundan 10 gün sonra sandık bir kez daha önümüze gelecek. Bu sefer, yerelde kimler ve hangi zihniyet tarafından idare edileceğinizin tercihini yapacaksınız. İnanıyorum ki 31 Mart'ta Burdur gerçek belediyecilikten, eser ve hizmet siyasetinden yana tavır alacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimleri kazanmak için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları ve gençlerin kapı kapı dolaşacağını, Burdur ile Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyayacaklarını ifade etti.
"Gönül coğrafyamıza baktığımızda yüreklerimiz dağlanıyor"
"On bir ayın sultanı" ramazanın gelmesiyle hanelerin şenlendiğine, sofraların bereketlendiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:
"Önce Burdur, sonra Bucak. Nasıl olsa, şimdilik saleplerle işi idare ediyoruz. Bucak'ı unuttuk mu zannediyorsunuz? Sürekli salebimizi alıyor, bütün misafirlerimize de Bucak'ın salebini ikram ediyoruz. Şu seçimi atlatalım, ondan sonra gerisi kolay. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bu mübarek ayın manevi havasını doya doya teneffüs ediyoruz. Ailelerimizle, sevdiklerimizle, çoluk çocuğumuzla birlikte Ramazan-ı Şerif'i huzurla idrak ediyoruz. Bundan dolayı Rabb'imize ne kadar hamdetsek azdır. Gönül coğrafyamıza baktığımızda ise yüreklerimiz dağlanıyor. Gazze'den Suriye, Yemen'den Afganistan'a kadar kardeşlerimiz bu ramazanı kan içinde, ateş içinde, maalesef acı içinde geçiriyor. Karadeniz'den komşularımız olan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2 yılı aşkın süredir devam ediyor."
"Türkiye, istikrar adası olarak yükselmektedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kendilerine sıçrama tehlikesinden dolayı Avrupa'nın birçok ülkesinde endişenin hakim olduğunu belirtti.
Yarın ne olacağını, krizin nerede patlak vereceğini kimsenin bilmediğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Tüm bu çatışmaların ortasında, Türkiye, hamdolsun istikrar adası olarak yükselmektedir. Esnafımız her sabah dükkanını gönül huzuruyla açıyor. Çiftçimiz tarlasını rahatça sürüyor. Sanayicimiz, tüccarımız, iş dünyamız, turizmcimiz geleceğine umutla bakıyor, fabrikalarımızda üretim, okullarımızda eğitim hiçbir aksaklık olmadan devam ediyor. Sınırlarımızın hemen ötesindeki kaygıların hiçbirini bizler yaşamıyoruz. Bunların ne kadar büyük bir nimet olduğunu etrafımıza baktığımızda çok daha iyi anlıyoruz. Tabii ki bunları söylerken ülkemizde her şey süt liman demiyoruz."
(Sürecek)
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımızın hemen ötesindeki kaygıları yaşamıyoruz - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sandıklı ilçesinde düzenlenen mitingde, Milli Görüş belediyeciliğinin hakim olacağına inandığını söyledi. Erbakan, Yeniden Refah Partisi adayı Mustafa Çöl için destek istedi.
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