Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Selman arasında kritik görüşme

İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırıların ardından Tahran'ın da misillemeye başlamasıyla bölgede tansiyon zirveye çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VELİAHT PRENS SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

İsrail-İran cephesinde karşılıklı saldırılar devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"İSRAİL BÖLGENİN İSTİKRARI VE GÜVENLİĞİ İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Netanyahu yönetimindeki İsrail'in bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu, bunu İran'a yönelik saldırı ile bir kez daha gösterdiğini, tansiyonun düşürülmesi için İsrail'in durdurulması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası camianın Filistin'deki işgal ve soykırıma göz yummasının İsrail'i bu hukuk tanımaz ve saldırgan noktaya getirdiğini, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler yoluyla uzlaşma arayışının sürdüğü bir dönemde, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının barış çabalarını baltalama amacını taşıdığını, nükleer sızıntıya neden olan saldırıların İsrail'in bölgesel ve küresel güvenliği sorumsuzca tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

"SAVAŞ DÜZENSİZ GÖÇ DALGALARI OLUŞTURABİLİR" UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgenin yeni bir krize tahammülünün olmadığını, çıkabilecek yıkıcı bir savaşın tüm bölge ülkelerine yönelik düzensiz göç dalgaları oluşturabileceğini, nükleer anlaşmazlığın yalnızca müzakerelerin sürdürülmesi ile çözülebileceğini ifade etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

ERDOĞAN, ÜRDÜN KRALI 2. ABDULLAH İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail ve Netanyahu yönetiminin saldırgan, hukuk tanımaz tutumunun küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu doğurduğunu ifade etti.