Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Selman arasında kritik görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Selman arasında kritik görüşme

Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Selman arasında kritik görüşme
14.06.2025 17:54  Güncelleme: 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Selman arasında kritik görüşme
Haber Videosu

İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırıların ardından Tahran'ın da misillemeye başlamasıyla bölgede tansiyon zirveye çıkarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, çıkabilecek yıkıcı bir savaşın tüm bölge ülkelerine yönelik düzensiz göç dalgaları oluşturabileceğini ifade etti.

İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırıların ardından Tahran'ın da misillemeye başlamasıyla bölgede tansiyon zirveye çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VELİAHT PRENS SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

İsrail-İran cephesinde karşılıklı saldırılar devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"İSRAİL BÖLGENİN İSTİKRARI VE GÜVENLİĞİ İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Netanyahu yönetimindeki İsrail'in bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu, bunu İran'a yönelik saldırı ile bir kez daha gösterdiğini, tansiyonun düşürülmesi için İsrail'in durdurulması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası camianın Filistin'deki işgal ve soykırıma göz yummasının İsrail'i bu hukuk tanımaz ve saldırgan noktaya getirdiğini, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler yoluyla uzlaşma arayışının sürdüğü bir dönemde, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının barış çabalarını baltalama amacını taşıdığını, nükleer sızıntıya neden olan saldırıların İsrail'in bölgesel ve küresel güvenliği sorumsuzca tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

"SAVAŞ DÜZENSİZ GÖÇ DALGALARI OLUŞTURABİLİR" UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgenin yeni bir krize tahammülünün olmadığını, çıkabilecek yıkıcı bir savaşın tüm bölge ülkelerine yönelik düzensiz göç dalgaları oluşturabileceğini, nükleer anlaşmazlığın yalnızca müzakerelerin sürdürülmesi ile çözülebileceğini ifade etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

ERDOĞAN, ÜRDÜN KRALI 2. ABDULLAH İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail ve Netanyahu yönetiminin saldırgan, hukuk tanımaz tutumunun küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu doğurduğunu ifade etti.

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan, Politika, Tansiyon, İsrail, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Selman arasında kritik görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ökkeş Kalem:
    Düzensiz sığınmacı kaçakları biz alırız benim şahsıma burada bir saray verin mi dedi aceba nasılsa ülkemiz yol geçen hanı 32 12 Yanıtla
  • Tuna Han:
    fetoyo finans sağlıyor diye demedigini bırakmadı sonuç aldatıldık mı yine 26 6 Yanıtla
  • turkumdogruyum?:
    BOP Büyük ortadoğu projesi eşbaşkanı kim? 28 3 Yanıtla
  • Emin Eser:
    eeeee Cumhurbaskanimiz bunlari dedi de Prens ne dedi peki ???????? 22 3 Yanıtla
  • Emin Eser:
    vallahi billahi delirtiyorsunuz insani Gazetecilikde 5N 1K kurali vardir . haberi veriyorsunuz Sonuc YOK nasil gazetecilik basincilik yayincilik bu 11 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vansporlu taraftarların büyük hayali Vincent Aboubakar Vansporlu taraftarların büyük hayali Vincent Aboubakar
Gaziantep FK’da başkan belli oldu Mehmet Büyükekşi sürprizi Gaziantep FK'da başkan belli oldu! Mehmet Büyükekşi sürprizi
Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail saldırısında öldürüldü iddiası Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail saldırısında öldürüldü iddiası
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımımız, İsrail’i 84 sayı farkla ezip geçti 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımımız, İsrail'i 84 sayı farkla ezip geçti
İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak
Trump’tan İran’a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir
İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü
Fernando Muslera’nın yeni takımı belli oldu Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu
Galatasaray’da Sacha Boey’dan müjde var Transferde olumlu gelişme Galatasaray'da Sacha Boey'dan müjde var! Transferde olumlu gelişme
Tel Aviv’de İran’ın vurduğu binada yangın çıktı Tel Aviv'de İran'ın vurduğu binada yangın çıktı
Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için gereken imza sayısını açıkladı Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için gereken imza sayısını açıkladı

18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
18:22
Trump, İsrail’in İran’a saldırmasına önce karşı çıkmış ardından ikna edilmiş
Trump, İsrail'in İran'a saldırmasına önce karşı çıkmış ardından ikna edilmiş
18:02
Netanyahu: Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız
Netanyahu: Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız
01:54
İranlı General Vahidi: İsrail’e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek
İranlı General Vahidi: İsrail'e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek
01:35
İran’dan 2. saldırı Fırlatılan füze Tel Aviv’e böyle düştü
İran'dan 2. saldırı! Fırlatılan füze Tel Aviv'e böyle düştü
00:42
Adalet Bakanı Tunç: Provokatif İran-İsrail paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç: Provokatif İran-İsrail paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
23:34
Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı
Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı
23:15
İran saldırıya geçti Tel Aviv’den canlı yayın
İran saldırıya geçti! Tel Aviv'den canlı yayın
22:48
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran’da nükleer kirlilik var
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var
22:41
Alisson Becker’den Galatasaray’a cevap
Alisson Becker'den Galatasaray'a cevap
22:35
Gazze için yürüyenlere Mısır’da müdahale HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı
Gazze için yürüyenlere Mısır'da müdahale! HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı
22:33
İran’dan nokta atışı Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu
İran'dan nokta atışı! Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu
22:23
Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için gereken imza sayısını açıkladı
Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için gereken imza sayısını açıkladı
22:14
Tel Aviv’de İran’ın vurduğu binada yangın çıktı
Tel Aviv'de İran'ın vurduğu binada yangın çıktı
22:13
Galatasaray’da Sacha Boey’dan müjde var Transferde olumlu gelişme
Galatasaray'da Sacha Boey'dan müjde var! Transferde olumlu gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 19:11:04. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Selman arasında kritik görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.