Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde Gençlere Hitap Etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde Gençlere Hitap Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları Finali\'nde Gençlere Hitap Etti
01.08.2025 20:29
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde gençlere hitap ederek, Türkiye'nin güçlü bir geleceğe yaklaşmakta olduğunu vurguladı. 400 bin öğrencinin katıldığı etkinlikte, gençlerin milli ve manevi değerlere odaklandığını, spor ve çeşitli aktivitelerle dolu dolu zaman geçirdiklerini belirtti. Erdoğan, gençlere umut dolu bir Türkiye vaat ederken, TÜGVA'nın eğitim ve kültürel faaliyetlerine de dikkat çekti.

Gülseren KARAPINAR-Fırat ALKIZ/İSTANBUL, - TÜGVA Yaz Okulları Finali programında gençlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun bu mertebeye çıkmasına çok az kaldı. Milletimizin hasretini çektiği büyük ve güçlü Türkiye'ye kavuşmamıza çok az kaldı. Barış rüzgarlarının esmesine inanın çok az kaldı. Allah'ın izniyle sizlere terörün olmadığı, her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın, kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi teslim edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali programına katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda kişi katıldı. TÜGVA tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve sportif faaliyetlerden Kur'an-ı Kerim ve Hadis derslerine, eğlenceli aktivitelerden eğitici faaliyetlere kadar geniş bir müfredata sahip olan Yaz Okulları'na bu yıl, 400 bin öğrenci katılım sağladı. Final programında, dünyaca ünlü sanatçı Maher Zain, sevilen sanatçılar Eşref Ziya, Ömer Karaoğlu sahne alırken, çocukların sevgilisi Rafadan Tayfa, sosyal medya fenomeni Aydın Musa Güven de performans sergiledi. Dev kukla kortejleri, drone gösterileri, drone yarışları ve ışık gösterileri de izleyenlere sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kalbi güzel, zihni açık, heyecanı yüksek evlatlarımızla buluştuğumuz bu programda emeği geçen her bir kardeşime şükranlarımı iletiyorum. Dolu dolu zaman geçirdiler. Bir yandan milli ve manevi değerlerimizi öğrenirken, diğer yandan farklı spor dallarından kendilerini geliştirdiler. Yarıştılar, eğlendiler, öğrendiler. Yeni ve sağlam dostluklar edindiler. Pek çok evladımız ömürlerinin geri kalanında tebessümle hatırlayacakları kıymetli anılar biriktirdiler. Öğrencilerimize rehberlik eden birikimleriyle genç kardeşlerimize yeni ufuklar çizen tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. Buradaki siz çocuklarımızla birlikte Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek her bir evladımızın gözlerinden öpüyorum. Kalbi Türkiye için çarpan, yüreğinde Filistin'in, Gazze'nin hüznü olan sizin gibi gençleri yetiştiren anne ve babalara saygılarımı gönderiyorum. Türkiye Gençlik Vakfı'mız maşallah hem eğitim, hem kültür, hem sanat ve spor faaliyetleriyle 11 yıldır çok kıymetli hizmetler veriyor. Ender'in okulları, doğa kampları, münazara ve yarışmaları, kitap okuma kulüpleri gibi programlara milyonlarca gencimize ulaşıyor. İslam dünyasını ilgilendiren bütün meselelerde TÜGVA milletimize yakışan vicdanlı, onurlu, merhametli bir duruş sergiliyor. Vakfımızın daha pek çok alandaki başarılı çalışmalarıyla iftihar ediyoruz. Tabii şunu da gayet iyi biliyoruz. Ellerine geçirdikleri her fırsatı TÜGVA'ya saldırmak için kullananları rahatsız eden de işte bu hizmettendir. Türkiye'yi inşallah bu gençliğe emanet edecek olmanın mutluluğunu tüm kalbimle hissediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili gençler, hamdolsun sizler dünyayı gözlerinize AK Parti iktidarında açtınız. Ülkesine ve milletine sevdalı kadrolarla büyüyorsunuz. Bakın anne babalarınız gerçekten sancılı, sıkıntılı günler yaşadı. Yasaklara, baskılara, haksızlıklara karşı kararlı bir mücadele veriyor. Kılık kıyafet yasaklarını, başörtüsü üzerindeki baskıları tek tek ortadan kaldırıyoruz. 28 Şubat'ın kirli ve kibirli zihniyetini bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöp sepetine yolladık. Ayrıca eğitimde fırsat eşitliği başta olmak üzere sizlerin önünü açacak pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. 81 ilimizin eğitim kurumlarımızda, kütüphanelerle, yurtlarla, gençlik ve spor tesisleriyle, ilim merkezleriyle gençlerimiz için donattık. Elbette önümüzde gidecek daha çok yolumuz var. Daha ülkemize kazandıracağımız pek çok reform, yatırım, hizmet var. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun bu mertebeye çıkmasına çok az kaldı. Milletimizin hasretini çektiği büyük ve güçlü Türkiye'ye kavuşmamıza çok az kaldı. Barış rüzgarlarının esmesine inanın çok az kaldı. Allah'ın izniyle sizlere terörün olmadığı, her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın, kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi teslim edeceğiz. Polise taş atan, molotof atan, esnafın malını yağmalayan değil, vatana, millete, ümmete sevdalı gençlerin yetişmesini istemiyorlar. TÜGVA'ya karşı husumetleri bu yüzden ama onlara bugün kötü bir haberim var. Onları daha uzun yıllar rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz. Her bir gencimizi ihlasla kucaklayacak, muhabbetle bağrımıza basacağız. Bugün bir kez daha medeniyet değerlerimizin şuurlarına, yeni kuşakların yetişmesi için varını yoğunu ortaya koyan her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah emeklerinizi zayi etmesin. Çabalarımızı hayra çevirsin" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde Gençlere Hitap Etti - Son Dakika

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