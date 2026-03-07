Erdoğan TDT Üye Ülkelerin Bakanlarını Kabul Etti - Son Dakika
Erdoğan TDT Üye Ülkelerin Bakanlarını Kabul Etti

Erdoğan TDT Üye Ülkelerin Bakanlarını Kabul Etti
07.03.2026 19:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Toplantısı çerçevesinde üye ülkelerin dışişleri bakanları ile bir araya geldi. Toplantıya, TDT Genel Sekreteri ve çeşitli ülkelerin dışişleri bakanları katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı kapsamında üye ülkelerin dışişleri bakanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev'i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kabulde hazır bulundu.

Kaynak: DHA

