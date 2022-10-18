Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık gelişmiş ülkeler programı içerisinde yerini aldı (3)

'TÜRKİYE, EVLATLARINI KENDİNE ÇEKEN CAZİBE MERKEZİ OLMUŞTUR'

Erdoğan, bugüne kadar 23 ayrı yerde 400 bini aşkın kayıtlı genci 5 binden fazla işverenle bir araya getiren bölgesel kariyer fuarlarının da bir diğer önemli çalışmaları olduğunu belirterek, "Yurt dışında eğitim gören Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi yetenekleri kazanmaya yönelik uluslararası kariyer fuarlarımızı da 10 ayrı ülkede gerçekleştirdik. Türkiye artık iyi eğitimli evlatlarının kariyer için yurtdışına gittiği değil yurtdışında eğitim gören evlatlarını kendine çeken bir cazibe merkezi olmuştur. Hatta diğer ülke vatandaşlarından yetenekler de küresel marka haline gelen şirketlerimizde çalışmak üzere Türkiye'ye yönelmektedir. Dikkat ederseniz binlerce Türk vatandaşı istihdam etmek için çağrı açan yabancı şirketler mevcuttur. Bu noktaya geldik. Birkaç başvuru ile yetinmek zorunda kalıyordu birileri. Çünkü kendisini iyi yetiştirmiş bir gencimiz için ülkemizde çalışmak yurt dışında çalışmaktan çok daha caziptir" dedi.

'ASLINDA KENDİ KİFAYETSİZLİKLERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR'Erdoğan, insan kaynakları alanında yaptıkları düzenlemelerin, kurdukları sistemlerin ve hayata geçirdikleri uygulamaların, liyakat ve eşitlik temelinde her gencin önündeki tüm kapıları açtığını vurgulayarak, "Birilerinin yalan, yanlış, çarpıtma üzerine kurulu karalama kampanyalarına lütfen hiç kimse aldırmasın. Şu veya bu sebeple yapılmış istinai bir uygulamayı genelleştirmeye kalkanlar aslında kendi kifayetsizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Ülkemizin en gözde, en itibarlı kurumlarının insan kaynağı yapısını bilenler bir bardak suda kopartılmaya çalışılan fırtınaların ne kadar anlamsız olduğunu zaten görmektedir. Gençlerimizden bu tür hezeyanlara asla itibar etmeden, kendilerine sunduğumuz fırsatları en güzel şekilde değerlendirerek tüm enerjilerini ve yeteneklerini aydınlık geleceklerinin inşası için kullanmalarını istiyorum" diye konuştu. 'UZAKTAN EĞİTİM KAPISINDAN 3 MİLYON 800 BİN PERSONEL YARARLANDI'Erdoğan, kamunun personel alımları konusunda e-Devlet'e entegre Kariyer Kapısı Platformu'nu geçtiğimiz yıl hizmete sunduklarını belirterek, "Başvurudan yerleştirmeye kadar tüm süreçlerin dijital ortamda yürüdüğü bu sistemin etkinliği giderek artmaktadır. Platforma bugüne kadar 100'ü aşkın kamu kurumu entegre olmuş, 3 milyon başvuru yapılmış, açılan 2 bin 130 pozisyon ile ilgili işlemler başarıyla yürütülmüştü. Ayrıca kamudaki görevde yükselme ve terfi işlemleri de kariyer kapısı üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Kamu çalışanlarının gelişimi de üzerinde önemle durduğumuz bir diğer husustur. Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarındaki tüm kamu görevlilerinin zaman ve mekan bağımlılığı olmadan dijital platformlar üzerinde eğitim almasını sağlayacak bir sistemi bu arada hayata geçirdik. Uzaktan Eğitim Kapısı dediğimiz bu hizmetten binin üzerinde kurumumuza ve 659 yerel yönetimimize bağlı 3 milyon 800 bini aşkın kamu personelimiz istifade etmiştir. Bünyesinde 30 bini aşkın eğitim materyalinin yer aldığı bu platformdan kamu çalışanlarının yarısının hizmet alabilmesini sağladık" dedi.'ULUSAL STAJ PROGRAMI'NIN 2023 YILI BAŞVURULARINI AÇIYORUZ'Erdoğan, yaptıkları eğitim-ihtiyaç analizinden çıkan sonuçlar ışığında bu sistemi bir üst seviyeye yükseltmenin hazırlıklarını yaptıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Uzaktan Eğitim Kapısı başta olmak üzere faaliyete geçirdiğimiz platformların 2 yıldaki ziyaretçi adedi 400 milyonu geçmiştir. Bu, nereden nereye geldiğimizi göstermesi bakımından çok çok önemli. Bu hizmetlerin ülkemize sağladığı katma değer 20 milyar lira karbon emisyonu salımına faydası yılda 136 bin ton olarak hesaplanmaktadır. Tabii bu anlattıklarımız geçmişte yaptıkları sınavların kağıtlarını koydukları çuvalların ağzını bile açmadan kamuya personel yerleştiren halen yüzdelik oranlarla ittifak ortaklarına personel taksimatı yapan zihniyetin aklının alamayacağı devrimlerdir. Elbette sadece bu kadarla kalmıyoruz. Önümüzdeki yıl ulusal staj programımızdaki stajyer öğrenci sayısını 150 bine çıkarıyoruz. Staj sürelerinin de öğrenci ve kurum arasındaki karşılıklı rızaya bağlı olarak 3 aya kadar uzatılabilmesini sağlıyoruz. Özel sektörümüzden beklentimiz; burada aramızda özel sektörün devleri var. Özel sektörde 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkanı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine ulaştırmamıza destek vermeleridir. Elele vereceğiz. Dayanışma içinde olacağız. ve sıçramamızı bir anda gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle gençlerimize bir de müjde vermek istiyorum. Ulusal Staj Programı'nın 2023 yılı başvurularını bugün itibarıyla açıyoruz. Ayrıca yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. İlave olarak staj sonrası öğrencilerimizin yarı zamanlı çalışmaya devam edebilmelerini temin amacıyla geliştirdiğimiz yetenek yönetim modelini de yaygınlaştırıyoruz."