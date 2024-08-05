Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisine katkı yapacak yeni paketlerle iş dünyamıza destek vermeyi sürdüreceğiz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisine katkı yapacak yeni paketlerle iş dünyamıza destek vermeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde iyi çalışılmış, Türkiye ekonomisine katkı yapacak yeni paketlerle iş dünyamıza destek vermeyi sürdüreceğiz.

05.08.2024 20:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde iyi çalışılmış, Türkiye ekonomisine katkı yapacak yeni paketlerle iş dünyamıza destek vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi.

Son kabine toplantısından bugüne, ülke ve millet için son derece önemli açılış, ziyaret ve temaslar gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, tarihe vefa, geçmişe saygı anlayışıyla ecdat emaneti eserleri tek tek ayağa kaldırdıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan'dan Etiyopya'ya nerede ata yadigarı bir kültürel varlık mevcutsa sahip çıktıklarını, kültüre ve insanlığa yeniden kazandırdıklarını söyledi.

Büyük ülke ve büyük millet olmak neyi gerektiriyorsa tüm imkan ve güçleriyle onu yerine getirmenin gayretinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Burada, bazı rakamları sizlerle kısaca paylaşmak isterim. TİKA vasıtasıyla gönül coğrafyamızın dört bir ucunda 120'nin üzerinde restorasyon çalışması gerçekleştirdik. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla son 22 yılda yaklaşık 6 bin vakıf kültür varlığının restorasyonunu veya onarımını tamamladık. Reddi miras yapmadan, 2000 yılı aşan köklü tarihimizin hiçbir dönemine sırtımızı dönmeden hem içeride hem dışarıda ulaşabildiğimiz her yerde maziden atiye sağlam köprüler kurduk. Bunun en son örneği Yıldız Sarayı'dır. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığımızın yürüttüğü 6 yıllık titiz bir çalışmanın neticesinde Yıldız Sarayı'nı tekrar ihya ettik. Osmanlı'nın en sancılı yıllarına tanıklık eden ancak bir dönem kumarhane olarak kullanılan bu önemli mirasın kapılarını 19 Temmuz'da onun sahibi olan aziz milletimize açtık. Şimdiye kadar 100 bin insanımızın ziyaret ettiği Yıldız Sarayı'nı, özellikle gençlerimizin gezip görmesini tavsiye ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakımsızlık kurbanı olan Edirne Sarayı ile ilgili restorasyon çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bu güzide eseri de kısa sürede ülkeye kazandıracaklarını dile getiren Erdoğan, "Sultan 2. Abdülhamit Han'ın emanetini yeniden hayata döndürmekten duyduğumuz bahtiyarlığı burada tekrar ifade etmek istiyorum. Yıldız Sarayı'nın restorasyonunda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."dedi.

"30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendireceğiz"

Erdoğan, 26 Temmuz'da İstanbul'da tanıtımını yaptıkları HİT 30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile milli teknoloji hamlesine yeni bir ivme kazandırdıklarını belirterek, "Programla yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yeni yatırımlar için Türkiye'nin sahibi olduğu avantajları daha da güçlendireceğiz. HİT 30 Programı ile vergi teşvikleri ve hibe desteklerinden oluşan toplam 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendireceğiz. HİT 30 Programı'nın sektörde farklı bir heyecan oluşturduğunu görüyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

İş dünyasına çağrıda bulunan Erdoğan,"Hükümetimiz, üretenin, çalışanın, istihdam sağlayanın daima yanındadır. Son 22 yılda el ele verdik, omuz omuza verdik, nice hayalleri beraberce gerçeğe dönüştürdük. Savunma sanayi başta olmak üzere birçok başlıkta ülkemizi parmakla gösterilen seviyelere yine beraberce ulaştırdık, Allah'ın izniyle çok daha fazlasını başaracağız. Şunu lütfen unutmayın, siz gayret ettiğiniz sürece biz de sizleri asla yalnız bırakmayız. Önümüzdeki dönemde iyi çalışılmış, Türkiye ekonomisine katkı yapacak yeni paketlerle iş dünyamıza destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Milletimizle gönül köprülerimizi güçlendiriyoruz"

Erdoğan, 10 yıl önce milletin desteğiyle göreve ilk başladığında, koşan, koşturan ve terleyen Cumhurbaşkanı olacağının sözünü verdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Diğer tüm sözlerimiz gibi hamdolsun bunu da yerine getiriyoruz. Ankara ve İstanbul'daki yoğun programlarımızın yanı sıra il ziyaretlerimizle milletimizle gönül köprülerimizi güçlendiriyoruz. İllerimizde yapımı devam eden projelerimizi yerinde görüyor, inceliyor, varsa eksiklerinin giderilmesi için hemen orada bakan arkadaşlarımıza gerekli talimatları veriyoruz. Ayrıca, tamamlanan eserlerin de açılış sevincini milletimizle paylaşıyoruz. Rize ziyaretimizde hem Rizeli kardeşlerimizle kucaklaştık hem de inşası biten eser, hizmet ve projelerin resmi açılışını gerçekleştirdik. Afetzede kardeşlerimize ev ve dükkanlarının anahtarlarını teslim ederek 2021 yılındaki sel felaketinin yaralarını sarma vaadimizi yerine getirdik. Ayder Yaylası'nı, 2017 yılından bu yana toplam 2 milyar 667 milyon liralık yatırımla eski güzelliğine yeniden kavuşturduk. Tabii, burada asıl önemli olan Ayder gibi doğal bir hazinenin korunmasıdır. Ayder'de çarpık yapılaşmaya izin vermeyerek, Ayder'i her türlü çirkinlikten muhafaza ederek hep birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha açılışını yaptığımız hizmet ve projelerin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm kurumlarımızı kutluyorum."

"Heniyye'nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır daha aşıldı"

Bölgede sancılı günlerin yaşandığına dikkati çeken Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 2,5 yılını doldurduğunu, savaşın kısa vadede sona erme ihtimalinin henüz ufukta görünmediğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 10'uncu ayın geride kaldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır daha aşıldı. Netanyahu yönetiminin kural, hukuk tanımaz saldırgan tavrı bölgemizi kötü senaryolarla karşı karşıya bırakıyor. Amerika başta olmak üzere Batılı aktörler ne yazık ki İsrail'in ve bir avuç fanatik siyonistin esiri olmuş durumda. Ateşkes görüşmelerinden umutları yeşertecek bir sonuç çıkmadı. Hamas'ın yapıcı tavrına rağmen Netanyahu yönetimi, katliam politikasını sürdürme niyetinde olduğunu defaatle gösterdi. Üzerinde etki sahibi güçlerin tavşana kaç, tazıya tut politikası sürdükçe İsrail Gazze'deki ateşi tüm bölgeye yaymak için her yolu deneyecektir."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisine katkı yapacak yeni paketlerle iş dünyamıza destek vermeyi sürdüreceğiz - Son Dakika

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