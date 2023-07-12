Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ikili ilişkilerin sürekliliği ve tutarlılığı konusunda anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ikili ilişkilerin sürekliliği ve tutarlılığı konusunda anlaştı

12.07.2023 16:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasındaki görüşmede, iki liderin, son aylarda ikili ilişkilerde oluşan olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arz etmesinin her iki ülkenin de yararına olduğu hususunda mutabık kaldığı, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının Selanik'te düzenlenmesi konusunda anlaştığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasındaki görüşmede, iki liderin, son aylarda ikili ilişkilerde oluşan olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arz etmesinin her iki ülkenin de yararına olduğu hususunda mutabık kaldığı, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının Selanik'te düzenlenmesi konusunda anlaştığı bildirildi.

GÖRÜŞME İYİ BİR ATMOSFERDE GEÇTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bildiriye yer verildi. Bildiride, Erdoğan ve Miçotakis'in, Türkiye ve Yunanistan'ın Dışişleri Bakanlarının da katılımıyla bir araya geldiği hatırlatılarak, görüşmenin iyi bir atmosferde gerçekleştiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda anlaştı

SONBAHARDA SELANİK'TE TOPLANTI KARARI

Erdoğan ve Miçotakis'in, son aylarda ikili ilişkilerde oluşan olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arz etmesinin her iki ülkenin de yararına olduğu hususunda mutabık kaldıkları aktarılan bildiride, şunlar kaydedildi: "Bu amaçla taraflar, ikili ilişkileri, önümüzdeki dönemde olumlu ivme üzerine inşa etme ve iki ülke arasında çoklu iletişim kanallarını harekete geçirme konusunda mutabakata varmışlardır. İki lider, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik'te düzenlenmesi konusunda anlaşmışlar, iki Dışişleri Bakanını süreçlere rehberlik etmek ve ilerleme hakkında rapor vermekle görevlendirmişlerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda anlaştı

"DAHA SIK TEMAS" VURGUSU

İki lider, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyileşmesini sağlayacak güven ortamının ve koşulların oluşturulması amacıyla her düzeyde daha sık temaslarda bulunulması niyetlerini vurgulamışlardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda anlaştı
Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Selanik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ikili ilişkilerin sürekliliği ve tutarlılığı konusunda anlaştı - Son Dakika


Son Dakika
17:57 Son Dakika! Erdoğan'dan "İsveç'in NATO üyeliğine onay ne zaman çıkar?" sorusuna yanıt: Bir an önce sürecin bitmesini istiyoruz
17:54 Aston Villa, Pau Torres'i transfer etti
17:50 Avrupa'nın peşinde koştuğu Pau Torres, Aston Villa'da! Yıldız futbolcunun kararının altındaki neden ortaya çıktı
17:45 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle amansız ve amasız mücadele kırmızı çizgimiz. NATO'daki tüm müttefiklerimizden de açık destek bekliyoruz
17:41 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi sonrası terörle mücadele çağrısı: Tüm müttefiklerimizden açık destek bekliyoruz
17:19 Galatasaray'ın yeni transferi Angelino İstanbul'a geldi
17:15 Galatasaray'ın dünyaca ünlü yeni transferi Angelino, İstanbul'da! İşte ilk sözleri
16:57 Arda Güler'i Real Madrid'e kaptıran Barcelona, bir başka Türk için istekli! Anlaşma an meselesi
16:52 Arda Güler'i Real Madrid'e kaptıran Barcelona hırs yaptı! Türk futbolcu için gemileri yaktılar
16:36 Hırsızlık Girişimine Otomobil Müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2023 18:10:24. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ikili ilişkilerin sürekliliği ve tutarlılığı konusunda anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement