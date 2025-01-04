Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ya silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla toprağa gömülecekler"

SAMSUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ya silahları gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler. 3. bir seçenekleri yok" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'ne katıldı. Yaşardoğu Spor Salonu'nu dolduran binlerce kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'dan önemli mesajlar verdi.

Ferdi Tayfur'un "İçim yanar" şarkısı ile sahneye çıkan Erdoğan, kendisini rahmetle yad etti ve ruhuna Fatiha okuyarak, "Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi. Ailesine, hayranlarına, sanat camiasına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

"Bizler, konfora değil, çileye talip olduk"

11 aylık bir aranın ardından Samsun'a geldiğini hatırlatan Erdoğan, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonunu tercih ettikleri için Samsunlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 31 Mart'ta da işi yine ehline verdiniz. Bu millet bizden daha fazla eser ve proje üretmemizi bekliyor, yatırım bekliyor. Her bir dava arkadaşımızın milletimizin beklentilerinin hakkını vereceğine inanıyorum. Bizler, konfora değil, çileye talip olduk. Bizler koltuklarda rahatça oturmak için değil, hizmet etmek için geldik. Şahsi kariyerimizi inşa etmek için değil, milletin hakkını, onuru korumak için bu görevi üstlendik. Bizim oyalanma gibi bir lüksümüz yok. Bizim durmak, duraksama, rehavete kapılmak gibi hakkımız yok. Bizim polemikle geçirecek tek bir anımız yok. Muhalefetin sahte ve sanal gündemleri sizleri yanıltmasın. Muhalefetin iş bilmezliği, beceriksizliği sizi yanıltmasın. Onlarla bizim aramızda millete hizmetkarlık yapmak gibi derin bir zihniyet farkı var" şeklinde konuştu.

"Şubat ayının sonuna doğru büyük kongremizi toplayacağız"

2 Ekim'de ilçe kongreleriyle startını verdikleri 8. olağan kongre sürecinin 30 Kasım'dan itibaren il kongreleriyle devam ettiğini ifade eden Erdoğan, "Türkiye genelinde kongrelerimizi barış, huzur ve kardeşlik iklimi içinde gerçekleştiriyoruz. Rakiplerimizden farklı olarak bizim kongrelerimizde hırs, davamızın önüne geçmiyor. Her kongremize dayanışma, birlik, coşku damga vuruyor. Helalleşerek, kucaklaşarak, kardeşliğimizi perçinleyerek bu hassas süreci partimize yarışır şekilde yürütüyoruz. Samsun'la eşzamanlı gerçekleşen Aksaray il kongremizin başarılı geçmesini, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Şubat ayının sonuna doğru büyük kongremizi toplayacak, coşku ve heyecan içinde yenilenerek, tazelenerek çok daha azimli şekilde yolumuza devam edeceğiz. Milletin sandıkta verdiği mesajlar ışığında, partimizin çeyrek asırlık hikayesinde yeni bir milat olacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Aramızdaki uyumu, koordinasyonu bozmaya yeltenenlere kulak asmayacağız. Muhalefetin iftiralarına, karalama kampanyalarına kulak asmayacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu ülkenin geleceğiz. Daha nice seneler Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Hep beraber omuz omuza mücadele edeceğiz. Ne 22 yıllık iktidarlarımız ne de yarım asırlık siyasi hatıramıza boyunca aziz şehitlerimizin ruhlarını incitecek, gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir işimiz olmadı. Ne yaptıysak şehit ve gazilerimizin gösterdiği istikametten ayrılmadan yaptık. Bin yıldır bu toprağa düşenler, ezanımız daha gür sesle okunsun, bayrağımız gururla dalgalansın, devletimiz payidar olsun diye can verdiler. O kahramanlar büyük, güçlü, muteber bir Türkiye için hayatlarını feda ettiler. Biz de tam 22 yıldır sadece bu idealler, bu hedefler için çalışıyoruz. Türkiye'yi ayağına vurulan prangalardan kurtararak şehitlerimizin vasiyetini yerine getirme mücadelesindeyiz. Çocuklarımızın onurlu, huzurlu, kalkınmış bir Türkiye'de refah içinde yaşaması için gayret gösteriyoruz. Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarlarını her şeyin üzerinde gördük. Bölücü örgütle sarmaş dolaş olanların partimize ve Cumhur İttifakı'na söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Bizim referansımız milletimizin ali menfaatleri olmuştur. Tek amacımız büyük ve güçlü Türkiye idealimizdeki son engelleri kaldırmaktır. Cumhur İttifakı olarak bunu mutlaka başaracağız. Türkiye'de kardeşlik kazanacak. Bölücü örgütün milletimiz fertleri arasında açtığı nifak çukurlarını kardeşlik ile dolduracağız, karşılıklı saygı ile kapatacağız. Terör belasından ülkemizi en kısa sürede kurtaracağız. Hedefe kilitlenmiş durumdayız. Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Türk, Kürt, Arap ayırt etmeksizin kimsenin emperyalistlerin teröristlere tahammülü kalmamıştır. ya silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler. Suni teneffüsler bölücü örgütü hayata döndüremeyecekler."