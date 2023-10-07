AK Parti'de kongre günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A takımı belirlenecek - Son Dakika

AK Parti'de kongre günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A takımı belirlenecek

Son Güncelleme: 07.10.2023 07:59

AK Parti, yerel seçim öncesi olağanüstü kongreye gidiyor. Bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kongrede parti yönetimi belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni A takımını oluşturacak. Kongrede Erdoğan'ın iç ve dış siyasete ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda bugün saat 10.00'da başladı. Kongrenin teması "Türkiye Yüzyılı" olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli mesajlar vereceği kongrede birlik ve beraberlik duygusu ön planda olacak.

DİLLERDE İKİ SLOGAN OLACAK

AK Parti MKYK'sının yenilenmesinin beklendiği kongrede slogan olarak "Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri" ve " Cumhuriyet'in Yüz Akı Türkiye'nin Ortak Aklı" cümleleri seçildi.

A TAKIMI BELİRLENECEK

Dünyanın da yakından takip ettiği kongrede AK Parti'yi yerel seçimlere taşıyacak isimler belirlenecek. AK Parti'nin A Takımı'nın belirlenmesiyle birlikte yerel seçim startı verilecek.

GÖZLER ERDOĞAN'IN VERECEĞİ MESAJLARDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşma büyük önem arz ediyor. Türk dünyasının gözü kulağı kongrede verilecek mesajlarda olacak. Türkiye Yüzyılı vizyonunu yansıtacak bir konuşma yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları sadece Türkiye için değil, tüm Türk coğrafyası için de önemli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında hem iç hem dış politikaya ilişkin açıklamalar yapması bekleniyor.

250 KİŞİLİK LİSTE 75'E İNDİ

Kongre öncesi kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) için kurmaylarınca hazırlanan 250 kişilik taslak listedeki isim sayısını 75'e indirdi. Taslak listenin oluşturulmasında yasama, yürütme ve parti dengesinin gözetildiği belirtilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlık ve 3 dönem kuralı nedeniyle milletvekilliği görevi alamayan kurmaylarını parti yönetiminde değerlendireceği ifade ediliyor.

PARTİLERE DAVET GÖNDERİLDİ

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi için Türkiye'deki birçok siyasi partiye davet gönderildi. Dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'den on binlerce kişinin katılması beklenen kongre için CHP, MHP, İYİ Parti, DSP, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve HÜDA-PAR da davet edildi.


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Son Dakika Politika AK Parti'de kongre günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A takımı belirlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'de kongre günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A takımı belirlenecek - Son Dakika
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