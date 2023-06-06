Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kabine İle İlk Toplantısını Gerçekleştirecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kabine İle İlk Toplantısını Gerçekleştirecek

06.06.2023 00:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'yi duyurdu. Yeni Kabine'de sadece iki isim değişmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görevlerine devam etti. Yeni bakanlar ile ilk Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantının ağırlıklı gündem maddesi ekonomi ve terörle mücadele olacak. Emekli maaşı, asgari ücret, taşerona kadro, deprem bölgesinde yapılacak konutlar, ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü yeni Kabine'yi duyurdu. Yeni Kabine'de sadece iki isim değişmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görevlerine devam etti.

YENİ KABİNENİN İLK TOPLANTISI BUGÜN

Bakanlıklarda devir teslim tamamlanırken, yeni isimler göreve başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bakanlar ile ilk Kabine toplantısını bugün gerçekleştirecek. İlk toplantıda yeni dönemin yol haritası ele alınacak.

ANA GÜNDEM MADDELERİ EKONOMİ VE TERÖRLE MÜCADELE

Toplantının ağırlıklı gündem maddesi ekonomi ve terörle mücadele olacak. Taşerona kadro, deprem bölgesinde yapılacak konutlar görüşülecek. Seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular masaya yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞI KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK

7 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığı ile ilgili kademeli artış düzenlemesi de Kabine'de görüşülecek. Ayrıca asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zammın da Kabine'de konuşulması bekleniyor.

YENİ KABİNE KİMLERDEN OLUŞUYOR?

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
  • Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
  • Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
  • Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkınbak
  • Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
  • İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
  • Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
  • Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
  • Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
  • Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
  • Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
  • Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kabine İle İlk Toplantısını Gerçekleştirecek - Son Dakika


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