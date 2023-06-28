Erdoğan, Yüksekova'daki askerlere hitap ederek Mehmetçiğin Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Erdoğan, Yüksekova'daki askerlere hitap ederek Mehmetçiğin Kurban Bayramı'nı kutladı

28.06.2023 13:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçerek buradaki askerlere hitap etti. Erdoğan, ordunun sınır ötesi ve içeride verdiği mücadeleleri önemsediğini ve şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini belirtti. Ayrıca, askerlere bayramlarını tebrik ederek en kısa sürede buluşmayı umut ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in telefonundan Yüksekova'daki askerlerin bayramını kutladı. Erdoğan, "Gerek sınır ötesinde gerek içeride bugüne kadar ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz. Bayramınızı tebrik ediyor, en kısa sürede buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum." dedi.

BAKAN GÜLER KOMUTANLARLA SINIR HATTINDA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aktütün Hudut Tabur Komutanlığındaki bayramlaşmanın ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçti. Güler, burada Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudutta ve sınır ötesinde görev yapan birliklerin faaliyetlerine ilişkin video konferansla bilgi aldı, talimat verdi. Bakan Güler, personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.

"ORDUMUZUN MÜCADELESİ HİÇBİR ZAMAN BİR KENARA KONULAMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Güler'in telefonundan Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki askerlere hitap etti.
Bakan Güler ile kuvvet komutanları ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Rabb'im nice bayramlara bizleri huzur içinde kavuştursun. Gerek sınır ötesinde gerek içeride bugüne kadar ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz. Bu arada tabii çok şehit ve gazimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerin mekanları malum cennettir.

"MÜCADELEMİZİN BAŞARILARLA DOLU OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Rabb'im cennetinde bizleri buluştursun. Gerek Aktütün'de gerek Yüksekova'da, bütün bu üslerimizdeki mücadelemizin başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Bayramınızı tebrik ediyor, en kısa sürede buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum."

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Erdoğan, Yüksekova'daki askerlere hitap ederek Mehmetçiğin Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


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