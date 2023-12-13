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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Erdoğan dün de yerel seçim çalışmalarını değerlendirmek üzere Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'ı misafir etmişti.

13.12.2023 - 16:15,  Güncelleme: 16:25
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2024'te düzenlenecek mahalli idareler seçimleri kapsamında belediye başkan adaylarını belirlemek için mesaisini Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan bugün, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti

ADAYLIK ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Yerel seçim çalışmalarını hızlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelmişti. Dün parti genel merkezinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya gelen Erdoğan, bugün de Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. AK Parti Genel Merkez'indeki görüşme basına kapalı gerçekleştirilirken iki liderin yerel seçim adaylık çalışmalarını değerlendirdiği tahmin ediliyor.

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ERBAKAN: TEŞKİLATIMIZLA İSTİŞARELER YAPMAMIZ GEREK

Öte yandan; dün gerçekleşen kabul sonrası, Gazze'deki gelişmeler ve Türkiye gündemiyle ilgili konuların görüşüldüğünü aktaran Erbakan, yaklaşan seçimlerle ilgili çeşitli fikir alışverişi gerçekleştirdiklerini kaydetti. "Ankara ve İstanbul'da bir ittifak olabileceğini söylemiştiniz. Bu görüşmede bu değerlendirildi mi?" sorusuna Erbakan, "Seçimle ilgili birtakım konular müzakere edildi ancak şu aşamada bu kadarıyla iktifa etmek daha uygun olur. Bizim de teşkilatımızla, yetkili kurullarımızla değerlendirmeler, istişareler yapmamız gerekir" yanıtını verdi. Erbakan, vakti geldiğinde, gerekli görüldüğünde daha ayrıntılı bir açıklama yapılacağını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu\'nu kabul etti
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti - Son Dakika
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