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Cumhurbaşkanı Erdoğan 750 engelli öğretmenin atama töreninde konuştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan 750 engelli öğretmenin atama töreninde konuştu

03.12.2021 15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan 750 engelli öğretmenin atama töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Engelli öğretmen ataması ve Engelsiz vizyon 2030 tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede TBMM'nin takdirine sunacağız. Öğretmenlerimizi ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşturacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Engelli öğretmen ataması ve Engelsiz vizyon 2030 tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede TBMM'nin takdirine sunacağız. Öğretmenlerimizi ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşturacağız. Tüm kamu görevlilerini tehdit etmeyi alışkanlık haline getiren faşist muhalefet zihniyetine rağmen bunu Cumhur İttifakı olarak kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında bugün vefat eden Genel Başkan Yardımcım Güldal Akşit hanımefendiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi bakanlığı döneminde engelli kardeşlerimize pek çok hizmetler vermişti. Rabbimden Akşit'i cennetiyle müşerref eylemesini diliyorum. Çok çok farklı dönemden geçiyoruz. Camiamızın içinde pek çok kardeşimizi kaybettik. Mukadder olan ömür son buluyor, mukadder olan bu ömrün son bulmasıyla hepimizin varacağı yer malum, orası. Rabbimden dileğim bizleri de cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Tüm ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

"Toplamda 63 bin 87 engelli atamasına ulaşmış bulunuyoruz"

Tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü yürekten tebrik ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu anlamlı günün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aramızda bulunan bizlere ilham veren siz kardeşlerimi tebrik ediyorum. Dün Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda kazandıkları 15 madalyayla ülkemizi gururlandıran sporcularımızı Külliye'de ağırladık. Elbette tüm spor dallarındaki başarıları önemsiyoruz ama engelli sporcuların başarılarına çok farklı nazarla bakıyoruz. Bugün atamasını yapacağımız 750 öğretmenle beraber 2002 yılından itibaren toplamda 63 bin 87 engelli atamasına ulaşmış bulunuyoruz. 2002 yılında iktidara geldiğimizde engelli memur sayısı 5 bin 777'ydi. Kim engellilerin yanındaymış, rakamlar bunu ortaya koyuyor. Kim engellilere devletin kapılarını açıyormuş, uygulama ortada" dedi.

"Faşist muhalefet zihniyetine rağmen bunu Cumhur İttifakı olarak kısa sürede tamamlayacağız"

"Her biri tek başına büyük bir başarı hikayesi olan engelli öğretmenlerimizin engelleri aşmadaki mücadeleleriyle evlatlarımıza ilham kaynağı olacağına inanıyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zor ve kutsal vazifelerinde yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede TBMM'nin takdirine sunacağız. Öğretmenlerimizi ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşturacağız. Çalışmanın eğitim camiasında hüsnü kabulle karşılandığını görüyoruz. Tüm kamu görevlilerini tehdit etmeyi alışkanlık haline getiren faşist muhalefet zihniyetine rağmen bunu Cumhur İttifakı olarak kısa sürede tamamlayacağız. Kerim devlet anlayışını günümüzün sosyal devlet ilkeleriyle yeniden bütünleştirerek yeniden yorumladık. Şimdi hiçbir vatandaşımızın dışarıda bırakılmadığı sosyal güvenlik sistemini Türkiye'ye kazandırdık. Devletimizin şefkat şemsiyesi alında dezavantajlı kesimlerden başlayarak 84 milyonu almaya çalıştık. Yardım ve ihsan yerine hak temelli politikalarla ulaşmaya gayret ettik. 2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu'yla eğitimden bakıma, istihdamdan ayrımcılığa karşı engellilerin sorunlarını çözdük. 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları sözleşmesini imzalayan ilk ülkelerin arasında yerimizi aldık. Engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvenceye kavuşturduk. Kamu kullanıma açık binaların kaldırım, yaya geçidi, park gibi alanların ve toplu taşıma ve bilişimin erişilebilir olmasını hayata geçirdik. Her ilde en az bir merkez olacak şekilde Türkiye genelinde 128 engelsiz gündüz yaşam merkezini hizmete sunduk. Kamu-özel toplam 398 bakım merkezinde 32 bin kardeşimize yatılı bakım hizmeti sunuluyor. Kamuya ait merkezlerde sıra bekleyen kimse kalmadı. Evde bakım yardımı kapsamında 535 bin vatandaşımıza aylık 1800 lira ödeme yapıyoruz. 2012 yılında dünyada bir ilke imza atarak, engelliler için ayrı ve merkezi bir sınav uygulaması getirdik. Bugüne kadar 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık. Son 19 yılda eğitim, rehabilitasyon, istihdam, sosyal yardım, evde bakım, sportif ve kültürel faaliyet gibi pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik" diye konuştu.

"84 Milyon olarak hepimiz büyük bir aileyiz"

2030 engelsiz vizyon belgesinin hazırlıklarını tamamladıklarını kaydeden, "3 ayrı eylem planıyla hayata geçireceğimiz vizyon belgemizi tüm paydaşlarımızla tekemmül ettirdik. Toplamda 8 politika alanı üzerine inşa edilen Engelsiz Vizyon 8 amaç, 31 hedef ve 107 başlıktan oluşmaktadır. Pek çok alanda erişilebilirliğin geliştirilmesine öncelik veriyoruz. Siyasete katılmak isteyen engelli kardeşlerimizin önündeki bütün engeller kalkıyor. Engellilerin sömürü, şiddet, işkence gibi insan onurunu zedeleyen her türlü kötü muameleden korunmasını esas alıyoruz. Engelli kardeşlerimizin yaşayabileceği ayrımcılığa karşı koruma sağlıyoruz. Yasa önünde eşit tanınmaları için sistem oluşturuyoruz. Afet ve acil durumlarına ilişkin risk azaltma çalışmalarını sürdürülebilir bir yaklaşımla gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Engellilerimizin hayat boyu öğrenme süreçlerine dahil olmaları için yeni yöntemler geliştiriyoruz. Engelli kardeşlerimiz için de sürdürülebilir bir finansman sistemi kuruyor ve onları ekonomik güvence altına alıyoruz. Asıl meselenin kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri aşmak olduğunun altını özellikle çiziyorum. 84 milyon olarak hepimiz büyük bir aileyiz. Tek bir engelli kardeşimiz dahi kendisini dışlanmış, çaresi hissederse bunun vebali hepimiz üzerinedir. Türkiye'deki bütün ailelerimizi yaşamın her alanında hayatlarını sürdürebilir konuma getirmeden hiçbirimize durmak, dinlenmek yok" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının ardından daha sonra kendisi ve annesinin resmedildiği karakalem çalışmasını hediye eden engelli vatandaşı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre engelli gençle yakından ilgilendikten sonra butona basarak 750 engelli öğretmenin atamasını gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Faşist, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan 750 engelli öğretmenin atama töreninde konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan 750 engelli öğretmenin atama töreninde konuştu - Son Dakika
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