Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri\'ne gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in daveti üzerine Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak için Dubai'ye gitti. Erdoğan, zirvede ikili temaslar ve diğer devlet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti. Ardından Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi'nin daveti üzerine Kahire'ye gidecek ve ülkeler arası konuları istişare edecek.

12.02.2024 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in daveti üzerine Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak için Dubai'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Onur konuğu olarak davet edildiğimiz bu yılki zirvede ikili temaslarımızın yanı sıra zirveye katılan diğer devlet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'nin ardından Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi'nin daveti üzerine Kahire'ye gideceğini ifade ederek, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ekonomi, ticaret, turizm, enerji ve savunma başta olmak üzere ülkeler arası pek çok konunun istişare edileceğini ve gündemde İsrail'in Gazze'ye olan saldırıları olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgililer uğurladı. Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da BAE'ye gitti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Savunma, Dış Politika, Enerji, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 22:19:30. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement