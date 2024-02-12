Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri\'ne gitti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in daveti üzerine Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak için Dubai'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Onur konuğu olarak davet edildiğimiz bu yılki zirvede ikili temaslarımızın yanı sıra zirveye katılan diğer devlet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'nin ardından Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi'nin daveti üzerine Kahire'ye gideceğini ifade ederek, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ekonomi, ticaret, turizm, enerji ve savunma başta olmak üzere ülkeler arası pek çok konunun istişare edileceğini ve gündemde İsrail'in Gazze'ye olan saldırıları olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgililer uğurladı. Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da BAE'ye gitti. - ANKARA