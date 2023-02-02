Devlet Bahçeli'yi konutunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuk etti - Son Dakika
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Devlet Bahçeli'yi konutunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuk etti

02.02.2023 16:47

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladı. İki liderin görüşmede seçim süreci, yasal düzenlemeler gibi konulara değindiği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00 sularında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki evine ziyarette bulundu. İki liderin yaklaşık 1 saat süren görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti

GÜNDEMDE SEÇİMLER VAR

Erdoğan ve Bahçeli'nin 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimleri, seçim sürecini, yasal düzenlemeler, Meclis çalışmaları, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler gibi kritik konuları ele aldığı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti

"HERKESE KAPIMIZ AÇIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı TRT yayınında ziyarete ilişkin, " Türkiye'nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır. AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz. Yarın da sayın Bahçeli'yi ziyaret edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

2023'ÜN İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli 5 Ekim, 9 Kasım ve 13 Aralık'ta bir araya gelmişti. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamıştı. İki lider bu yıl ilk kez yüz yüze görüşüyor.

YORUMLAR (2)
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Son Dakika Politika Devlet Bahçeli'yi konutunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuk etti - Son Dakika


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