Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "Şoför Esnafları ile iftar" programında konuşarak, 31 Mart'taki yerel seçimlere ve gündeme ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan, Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili olarak, "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Bugün Kuzey Irak'ta yürüttüğümüz operasyonda şehit olan bir askerimize Allah'tan rahmet, yaralanan 4 askerimize acil şifalar diliyorum. Bugün yoğun ve yorucu olduğu kadar gerçekten bereketli bir gün geçiriyoruz. 30 bini aşkın deprem konutu ve köy evinin anahtar teslim törenini gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde teslim ettiğimiz afet konutu sayısı 76 bini aştı.
Yine canlı bağlantıyla 14 km.lik Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı açılış törenine iştirak ettik. İstanbul'u 326 km.'ye çıkardık. İstanbul'un trafik çilesini biraz daha azalacağı kanaatindeyim. Akabinde Mamak'ta toplu açılış törenimiz vardı. Mamak belediyemizin ilçemize kazandırdığı 62 kalem eser, hizmet ve eseri açtık. Şoför esnaflarımızla bizim özel bir dostluğumuz, yol arkadaşlığımız vardır. Siyasete ilk atıldığımız dönemden itibaren sizlerle farklı vesilelerle bir araya geldik, dertleştik, hasbıhal ettik. Salon toplantıları, taksi dolmuş duraklarında, trafikte sizlerle yakın irtibat halinde olduk. Sizlerin kanaatlerini almaya, sizlere kulak vermeye ihtimam gösterdik. Her zaman sizlerin fikirlerinden istifade ettik. Çünkü şoför esnafı bu kardeşlerimin yaptıkları iş icabı milletimizin aynasıdır. Sizlerin bu ülkeye, bu millete, bu şehre yaptığı hizmetlerin yerini hiçbir şey tutamaz. Kiminiz takside, kiminiz minibüste, kiminiz otobüste helal rızık peşinde koşuyorsunuz. Her gün 100 binlerce hemşehrimizi işyerine, evine, sevdiklerine güvenle ulaşmasına sizler vesile oluyorsunuz.Siyasi hayatı boyunca daima sizlerle beraber yol yürümüş kardeşiniz olarak her gün nasıl bir mücadele içinde olduğunuzu çok iyi biliyorum.
Geçen ay İzmir'de yaşanan menfur hadise taksicilerimizin hangi riski göz önüne alarak evlerine ekmek getirdiği anlaşılmıştır. Merhum Oğuz Erge kardeşimizi katleden alçak işlediği cinayetin hesabını hukuk önünde vermiştir. Şoförlerimizi hedef alan sözlü ve fiili pekçok saldırı haberi medyaya yansıdı. Dün Keçiören'de taksi durağına yapılan saldırı benzer örnektir.
Bazı münferit örnekler üzerinden şoför esnafı kardeşlerimin itham edildiği, kimileri tarafından nefret objesi haline getirilmeye çalışıldığını üzülerek görüyoruz. Bu asla kabul edilemez durumdur. Birkaç kişinin yaptığı hatanın genele teşmil edilmesini doğru bulmuyoruz. Trafik sürekli sıkışıyor, bir yerden bir yere gitmek sorun oluyorsa şoför kardeşlerim burada suçlu değil; bilakis mağdur konumundadır. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerimizde artan trafik keşmekeşinden şoför esnafı kardeşlerim herkesten daha çok etkileniyor. Hal böyle iken görevi yol yaparak, asfalt dökerek, tünel, kavşak, alt geçit inşa ederek metro ve tramvay hatları açarak trafiği rahatlatmak olanların kendi beceriksizliklerin vebalini şoförlere yüklemeleri işgüzarlıktır. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde böyle davranmadık. Enerjimizi ve kapasitemizi bahane için değil sorunları çözmek için kullandık. Yol medeniyettir düsturuyla gece gündüz çalışarak ülkemizi parmakla gösterilen bir yere taşıdık. Sizler gerek şehir içinde gerekse şehirler arası seyahatlerinizde ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi gayet iyi biliyorsunuz.
Meclisin açılmasıyla birlikte dolmuş ve minibüs esnafımızın plakalarına dair mülkiyet sorunlarıyla ilgili mağduriyetleri inşallah gidereceğiz. Aynı düzenlemede şehir içinde faaliyet gösteren halk otobüsü esnafımızın hat tahsis süreleriyle faaliyetlerine devam edebilme haklarını da korumaya alacağız. Ulaştırma ve Çevre Bakanlığımız gerekli mevzuat hazırlıklarını yaptı. Seçimlerden hemen sonra parlamentomuzun takdirine sunuyoruz. Yol yapmamakla övünenlere hak ettikleri cevabı 31 Mart'ta vereceğinize inanıyorum. Ulaştırma projelerini devam ettirmek yerine üzerine hafriyat dökenleri siyaset arşivlerinin tozlu raflarına havale edeceğinizden şüphe duymuyorum. Şahsi reklamlarına verdikleri önemi şehirlerimizin trafik ve deprem alanına vermeyenleri sandığa gömmenizi bekliyorum. Biz büyükşehirde Turgut Altınok kardeşim ve ilçelerdeki adaylarımızla eser ve hizmet siyaseti yolunda emin adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı olarak tüm belediye başkanlarımızla elele verecek, başta İstanbul olmak üzere Ankaramızı başkente yakışır şekilde hal almasını inşallah sağlayacağız."
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu - Son Dakika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, belediye başkan adaylarına destek çağrısında bulundu. Akşener, muhalefetin nasıl yapıldığını göstermek için seçim bitene kadar 50 program yapacaklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan bayram tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldığını açıkladı.
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