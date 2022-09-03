Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e SSCB'nin son lideri Gorbaçov'un ölümü nedeniyle taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov'un ölümü nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziyelerini iletirken, ikili ayrıca enerji ve Ukrayna tahıl anlaşmasının uygulanması gibi konuları da ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Basın Servisi, liderlerin görüşmesine dair açıklama yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lider Mihail Gorbaçov'un ölümü nedeniyle Devlet Başkanı Putin'e taziyelerini ilettiği aktarıldı. Yayınlanan yazılı açıklamada, "Türk lider, SSCB'nin eski devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un ölümü nedeniyle taziyelerini iletirken Rusya ve dünyanın yakın tarihindeki önemli rolünde dikkat çekti" denildi.

Açıklamanın devamında 5 Ağustos'ta, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşen yüz yüze görüşmenin de değerlendirildiği aktarılarak, "5 Ağustos'ta Soçi'de gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerde varılan anlaşmalar kapsamında Rusya ve Türkiye arasındaki çok yönlü işbirliğinin daha da geliştirilmesi konuları ele alındı. Enerji sektöründe ortak stratejik projelerin teşviki de dahil olmak üzere ticari ve ekonomik bağları genişletme niyetleri vurgulandı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasının uygulanması noktasında da liderlerin fikir alışverişinde bulunduğu belirtilerek, "Ukrayna'daki duruma da değinildi. Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik UAEA misyonunu organize etmedeki yapıcı rolüne dikkat çekti. 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın arabuluculuğunda imzalanan tahıl anlaşmasının uygulanma süreci değerlendirildi" denildi. - MOSKOVA