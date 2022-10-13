Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

13.10.2022 13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akkuyu ile ilgili olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında filan açılması dünyada farklı bir ses getirecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akkuyu ile ilgili olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında filan açılması dünyada farklı bir ses getirecektir." dedi.

Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yaptığı konuşmada, tekrar bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Putin'in 70'inci yaşını tebrik eden Erdoğan, "Daha nice yıllara." ifadesini kullandı.

Erdoğan, katıldığı takdirde Putin'le gelecek dönemde Semerkant'ta tekrar bir araya gelme şanslarının olduğunu dile getirdi.

Novorossiysk başta olmak üzere Rusya limanlarına yönelik Ro-Ro taşımacılığın geliştirilmesi ve RO-PAX seferlerinin başlatılmasının ikili ticarette çarpan etkisi yaratacağını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu süreç içinde Akkuyu çok çok önemli bir adım. Akkuyu ile ilgili olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında filan açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. Bu arada sizinle Sinop'u da konuşmuştuk. Sinop'la ilgili bir adım atılabilirse bu, tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. Bu konularda Türkiye-Rusya iş birliği, tabii Akkuyu bizim yüzde 10 enerji ihtiyacımızı karşılarken ikinci Sinop, o da bir yüzde 10 karşıladığı zaman yüzde 20 gibi enerji ihtiyacımızı karşılamada bu iki nükleer enerji santralinin çıkaracağı ses dünyada çok çok farklı olacaktır."

Tahıl ve gübre sevkiyatı

Özellikle üzerinde durdukları konulardan birinin tahıl ve gübre nakli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu konuda İstanbul Mutabakatı'nı güçlendirerek devam ettirmemiz, Rusya tahıl ve gübresinin yine aynı şekilde Türkiye üzerinden söylediğiniz gibi az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda kararlıyız. Az gelişmiş ülkelere bu nakliyatı üzerimizden yaparız. Hatta ülkelerinin isimlerini dahi belirlemede müşterek çalışma içinde olabiliriz. Bizim için gelişmiş ülkelerden çok özellikle fakir fukara, garip guraba ülkeleri bu süreç içinde gözetmemizdir. Bunu yapmamız da dünyada birçok dengeyi lehte çevirecektir diye düşünüyorum. Türkiye ile Rusya'nın bu süreç içinde atacağı adımlar inanıyorum ki belli çevreleri rahatsız ederken ama öbür tarafta az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir. Bu konudaki kararlılığımız, arkadaşlarımızın birbirleriyle yapacakları çalışmalar tabii çok önemli. Gerek Dışişleri gerek Tarım ve Orman ile Enerji Bakanlarımızın yapacağı çalışmalar, bizleri çok daha güçlü kılacaktır diye düşünüyorum."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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