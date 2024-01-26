Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: " İstanbul'un lafa değil, hizmete ihtiyacı var"

İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen Bingöllüler Gecesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İstanbul 5 yıl daha kaybetmemeli. İstanbul'un lafa değil, hizmete ihtiyacı var. Bu seçim Türkiye'nin yüzyılı olacak" dedi.

Sancaktepe Belediyesinin ev sahipliğinde ilçe genelinde Bingöllü hemşehriler bir araya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Korkutata, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibet, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Bingöllüler İl Dernek Başkanı Hasan Dilsiz partilerin Sancaktepe ilçe başkanları, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Bingöllüler katıldı.

"Bizim hizmet anlayışımız, insanı merkeze alan bir anlayış"

Bingöllüler hemşehriler buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Geçen hafta Uganda'ydık. Özel konuk sadece Türkiye'ydi. Gazze'de yaşananları ulusal platformda tartışalım dedik. İsrail'in Gazze'de yaptıklarından dolayı yargılanacağı kesinleşti. Uluslararası yerde hesap verecekler. Takipteyiz Türkiye olarak. Amacımız bu savaşın bitmesi ve kalıcı bir ateşkes olması. Bingöllüler ve tüm Türkiye'nin kalbinin Filistin'de attığını bilmiyoruz. Er ya da geç bu zulüm bitecek. Hükümet olarak her alanda koşturuyor ve hizmetlerimizi yapıyoruz. Biz millete efendi olarak değil hizmetkar olmaya geldik. Bu anlayış var bizde, Peygamber Efendimizin hayatıyla da ortak bir paydası var. Bizim anlayışımız insanı merkeze alan bir hizmet politikası" dedi.

"Enflasyonu dengeli düşürmeye çalışıyoruz"

Ekonomiye de değinen Yılmaz, "Geçtiğimiz seçimde ülkemiz önemli bir seçimden geçti. Hepsi birleşti ama başaramadılar, bu millet müsaade etmedi. Kabilemizi kurduk. Siyasi istikrarın olmadığı yerde, ekonomi istikrarı olmaz. Mayıs ayında milletimiz bize sahip çıktı biz de memleketimizin sorunlarına yöneldik. Biz masa başında oturup istişare yapan bir ekip değiliz. Halkımızla hareket eden bir istişare yapan ekibiz. Politika belirsizliği ortadan kaldırdık. Beş yıl Cumhurbaşkanımızla birlikte yola devam ediyoruz. İlk büyüme hızımız ihracatımız 256 milyar, turizmde 55 milyar dolar gelirimiz var. Bütün bunlarla ülkemizin risk alanını düşürdük. İnşallah makro projelerimizi tamamladık. Enflasyon dünyada ve bizde de birinci derecede sorun, düşürmeye odaklı çalışıyoruz ve bunu dengeli yapıyoruz. Geçen yıl yüzde 65 ile tamamladık, şu anda da yüzde 36 bantlarında ama 2024 yılının ikinci yarısında daha belirgin bir şekilde düşecek" dedi.

"Deprem için 1 trilyon bütçe oluşturduk"

"Türkiye'yi depreme dayanıklı hale getirmek için 1 trilyondan fazla bir bütçe oluşturduk" diyen Yılmaz, "Bunları yaparken insanımızı unutmuyoruz. Emeklilerimizi düşündük, biraz bütçemizi zorladık ama insanımız bizim için önemli. Geniş toplumsal kesimi içine alan ve kalıcı olacak politika izledik" dedi.

"İstanbul'un lafa değil, hizmete ihtiyacı var"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yeni bir seçim var. Yerel seçimlere giriyoruz. Geçen yıl demokratik bir ortamda geçti seçim yarışı. Özgürlük ve hukuk içinde geçti. İnşallah bu yılda aynı şekilde geçecek. Bu dönemde tüm Türkiye ve İstanbul için hazırız, kararlıyız. İstanbul bir beş yıl daha kaybetmemelidir. İstanbul'un lafa değil, hizmete ihtiyacı var. Birilerini karalayarak bir hizmet yapamazsınız. Kaynaklarınızı verimli ve doğru kullanırsanız topu kimseye atamazsınız. Bir Belediye Başkanı işine odaklanırsa başarısız olmaz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Murat Kurum. Gece gündüz deprem bölgesinde çalıştı. Bingöl'ü sokak sokak bilir. Sonuç odaklı, laf odaklı değil. Murat Kurum İstanbul'a lazım. İstanbul depreme hazırlanması gerekiyor, trafik sorunları çözülmesi gerekiyor. İlçe başkanlarımızla birlikte güzel işler yapacağız. Şeyma Döğücü başkanımız beş yıldır yönetiyor Sancaktepe'yi. Halka kulak veren bir başkanımız. Milleti canı gönülden dinlemek önemli. Şeyma Döğücü başkan bunu yapıyor. İnşallah önümüzdeki seçimde yeniden İstanbul diyeceğiz inşallah" diye konuştu.