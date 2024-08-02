Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mazlum Filistinli Kardeşlerimizi Desteklemeye Devam Edeceğiz

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "En zorlu şartlarda bile direncinde en küçük bir zayıflama olmayan mazlum Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen cenaze törenine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, değişik parti gruplarından milletvekilleri ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile katıldıklarını belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal başta olmak üzere Hamas yetkililerine, merhum Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye başta olmak üzere ailesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin en derin taziye dileklerini ve dayanışma duygularını ifade ettiklerini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"En zorlu şartlarda bile direncinde en küçük bir zayıflama olmayan mazlum Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edecek, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz. Filistinli kardeşlerimize ve İslam alemine tekrar başsağlığı diliyor, şehit Heniyye'ye cenaze merasimi dolayısıyla bulunduğumuz Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim ve Katar yetkililerine ev sahiplikleri için şükranlarımızı sunuyoruz."