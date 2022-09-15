Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sivas'ta gençlerle buluştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gençlere "Sizden beklediğimiz katkı, enerji sektöründe ve ulaşım için devlet kara yollarında, hava yollarında, deniz yollarında. Artık gelecek uzayda, birçok alanda uzayda. İletişim boyutu olarak da uzaya gidiyoruz zaten. Türkiye bu yarışta geri kalamaz. Burada size ihtiyacımız var." dedi.

Oktay, Sivas ziyareti kapsamında Buruciye Medresesinde AK Parti'nin gençlik teşkilatlarından ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından gençlerle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında Sivas'ın köklü geçmişine ve tarihi mirasına dikkati çeken Oktay, gençlerin bu mirası geleceğe taşıyabilmesi için AK Parti'nin milletvekili seçilme yaşını 18'e indirdiğini söyledi.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında gençleri bugünün ve geleceğin temsilcileri olarak gördüklerini vurgulayan Oktay, "Bugün 2023 de geldi, 2053'ün bir şekilde vizyonunu oluşturuyoruz. Hep birlikte oluşturuyoruz ama onun gerçekleştirilmesini size emanet edeceğiz, emaneti sizde. Sonrasında da 2071 ile ilgili de bir sonraki gençliğe, vizyonu oluştururken onun gerçekleştirilmesine de siz artık öncülük edeceksiniz." dedi.

Gençlerin neyi emanet aldıklarının farkında olmalarının son derece önemli olduğunu söyleyen Oktay, "Büyük ve güçlü Türkiye dediğimizde de bugün görüyorsunuz, bir liderimiz var, Recep Tayyip Erdoğan var, dimdik duran. Sizlerin o dik duruşuyla, liderin yanında ve birlikte oluşunuzla o dik duruşu gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın zaten istese de dik durmama şansı yok, yapısında var, millet olarak yapımızda var." diye konuştu.

"Türkiye'nin gücünü dağıtmayı düşünüyorlarsa hiç uğraşmaya çalışmasınlar"

Oktay, Doğu Akdeniz'de, özellikle petrol ve doğal gazla hidrokarbon kaynaklarının bölgede bol miktarda olduğuyla ilgili verilerin paylaşılmasıyla sürekli birilerinin Akdeniz'i kaşıdığını dile getirerek, "Nasıl bir tarafta Ermenistan'ı kullanıyorsa diğer tarafta da Yunan'ı kullanmaya çalışıyor. Kimi veya nasıl kullandığı kimsenin, önemli değil. Türkiye'nin dikkatini ve Türkiye'nin gücünü dağıtmayı düşünüyorlarsa hiç uğraşmaya çalışmasınlar. Biz değil bir, değil iki, gerekirse 20 ayrı yerde, 200 ayrı yerde de bu mücadeleyi yılmadan veririz." değerlendirmesinde bulundu.

Askeri anlamda güçlü olmanın savunma sanayinin de güçlü olmasını beraberinde getirdiğini ifade eden Oktay, Türkiye'nin böylece savunma sanayinde ihracatçı konuma geldiğini belirtti.

Türkiye'nin başarı kazandığı alanlardaki ilerlemeye gençlerin sahip çıkması gerektiğini dile getiren Oktay, ülkenin enerji sektöründe kazandığı teknoloji sayesinde kendi doğal gaz ve petrolü aramaya başladığını vurguladı.

"Bunu siz başaracaksınız"

Oktay, enerji sektöründe çalışan personelin de yetiştirilmeye başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlere ihtiyacımız var. Sizden beklediğimiz katkı, enerji sektöründe ve ulaşım için devlet kara yollarında, hava yollarında, deniz yollarında. Artık gelecek uzayda, birçok alanda uzayda. Sadece ulaşım boyutu olarak da değil, iletişim boyutu olarak da uzaya gidiyoruz zaten. Türkiye bu yarışta geri kalamaz. Burada size ihtiyacımız var. Tarım, hemen gördük işte. Pandemi hemen arkasında Rusya ve Ukrayna kriziyle birlikte son derece stratejik bir sektör haline geldi. Neredeyse savunma sanayini geride bıraktı. Neredeyse değil, savunma sanayini geride bıraktı. En ufak bir tahıl olayını düşünün, değil mi? Bütün dünyada açlık konuşuluyordu. Ne zamana kadar? Türkiye devreye girip de Ukrayna'dan tahılı çıkarana kadar, geçmişte görülmediği kadar. Dolayısıyla tarım ve hayvancılığın memleketi olan Sivas'ta gençlerden buna da ihtiyacımız var."

Milli, manevi değerlerini anlayan, özümseyen ve bunu dert edinen gençlere, Türkiye'nin bugününü ve geleceğini emanet edeceklerini belirten Oktay, "Bunu siz başaracaksınız. Benim aslında burada olmamın belki ana sebeplerinden birisi bu." dedi.