Ertuğrul Gazi'yi Anma Şenlikleri'nde Huzur Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Ertuğrul Gazi'yi Anma Şenlikleri'nde Huzur Vurgusu

Ertuğrul Gazi\'yi Anma Şenlikleri\'nde Huzur Vurgusu

Bilecik'te düzenlenen 743'üncü Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ülkenin her köşesinde huzur ve güven sağlamaya çalıştıklarını vurguladı. Bilecik'in ekonomik olarak geliştiğini ve ihracatın milyar doları aştığını belirten Yılmaz, bölgeye uluslararası ilginin arttığını ifade etti. Ayrıca, tarihi iyi anlatacak rehberlere olan ihtiyaçtan bahsetti.

08.09.2024 12:28
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Bilecik'te gerçekleştirilen 743'üncü Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Vatanımızın her köşesini Fatih Sultan Mehmet'in 500 yıllık fetihnamesindeki gibi hangi dinden, hangi dilden, ırktan, mezhepten olursa olsun herkes için huzurun, güvenliğin ve selametin yurdu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin son gününde tüm coşkusuyla devam ediyor. Şenliğin son günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün katılımlarıyla gerçekleşiyor. Konuşmalar, Ertuğrul Gazi Türbesi önünde Alpler tarafından karşılama yapılması ve Alplerin 'Saygı Nöbeti' devir teslim töreninin ardından başladı. Yapmış olduğu konuşmada günün anlam ve önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bilecik'in bugünkü dünyanın yeni şartları altında çok güzel bir gelişim sergilediğini ve üretim üssü haline gelen bölgedeki ihracatın milyar doları aştığını söyledi. Ayrıca bölgeye yurt dışından da yoğun ilgi olduğu konusunda kendilerine bilgi aktarıldığından bahseden Yılmaz, farklı dillerde tarihi iyi anlatan rehberlere ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

"Bugün gök vatandan mavi vatana yerli, milli adımlarla yürüyen Türkiye'yi görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Vatanımızın her köşesini Fatih Sultan Mehmet'in 500 yıllık fetihnamesindeki gibi hangi dinden, hangi dilden, ırktan, mezhepten olursa olsun herkes için huzurun, güvenliğin ve selametin yurdu yapmaya çalışıyoruz. Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara bugüne kadar hamd olsun geçit vermedik, bundan sonra da geçit vermeyeceğiz. Bugün Ertuğrul Gazi Camii'nin kubbesinden göğe baktığımızda öğürce dalgalanan al bayrağımızın gölgesinde kalkınan, gelişen, güçlenen ülkemizi görüyoruz. Hamd olsun, bugün gök vatandan mavi vatana yerli, milli adımlarla yürüyen Türkiye'yi görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ülkemiz ve bölgemiz için tasavvurumuzu barıştan ve hakkaniyetten yana kuruyoruz. Mazluma umut olmak, Gazze başta olmak üzere kanayan yaralara merhem bulmak, nesilleri, çağları aydınlatmak için uğraşıyoruz" dedi.

"Üretim üssü haline gelmiş durumda bu bölgemiz"

Bölgenin ve Bilecik'in bugünkü dünyanın yeni şartları altında çok güzel bir gelişim sergilediğini belirten Yılmaz, "İnşallah bugün iş dünyamızla da ayrıca buluşacağız. Üretim üssü haline gelmiş durumda bu bölgemiz. Milyar doları aşan bir ihracatı var. Bugün ekonomik sahada da çok güçlü bir noktaya gelmesinden büyük bir gurur duyduğumuzu, onur duyduğumuzu belirtmek isterim. Buna katkısı olan iş dünyamıza, çalışanlara, emek verenlere de ayrıca teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Artık farklı dillerde de burada tarihimizi çok iyi anlatan rehberlere ihtiyaç var"

Şenlik vesilesiyle bu toprakları vatan yapan atalarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yad ettiğini, özellikle şehitlerimizi rahmetle andığını dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşayan gazilerimize hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler diliyorum. Şenliğin organizasyonunda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanından, uzaktan, yakından Söğüt'e gelerek bu manevi havayı yaşatan ve yaşayan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Az önce Ertuğrul Gazi Türbesi'nde şöyle bir bilgi de verildi bize, artık giderek farklı ülkelerden de bu bölgemize çok ciddi bir ilgi var, ziyaret var. Özellikle bu dizi filmlerden sonra bunun arttığını ifade ettiler. Artık farklı dillerde de burada tarihimizi çok iyi anlatan rehberlere ihtiyaç var. Belki aramızda da farklı ülkelerden misafirlerimiz vardır, onları da bu vesileyle tekrar selamlıyorum." - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ertuğrul Gazi'yi Anma Şenlikleri'nde Huzur Vurgusu - Son Dakika

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