Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Esenyurt'ta Vanlılar İftar Programı'na katıldı. Yılmaz, "2002 yılında belediyelere toplam 4.7 milyar kaynak ayrılıyordu. 2022 yılında bunu biz 270 milyara çıkarmışız. 2023 yılında ise yaklaşık 500 milyar kaynağı belediyelere vermişiz. Bunu da hiç parti farkı gözetmeden vermişiz. Hiç kimse başarısızlıklarına merkezi idareyi bahane yapmasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Vanlılar İftar Programında vatandaşlar ile bir araya geldi. Esenyurt Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen iftar programına Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hamit Öncü, Van şehrinin Esenyurt'taki dernek temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı. Protokol konuşmalarının ardından iftar yapılması sonrası program sona erdi.

"AK Parti, Kürtlerin partisidir"

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bölgenin bir evladı ve sizin bir kardeşiniz olarak sıklıkla Doğu ve Güneydoğu'ya ziyaretler gerçekleştiriyorum. Hemşerilerimizle bir araya geliyorum. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız ile Van mitingindeydik. Oradan Hakkari'ye gittik. Kar ve yağmur yağarken iftar vakti Hakkari'de miting yaptık. Oralardan da sizlere selamlar getirdim. 'Fizanlı olsak bile gönlümüz Van'a düşer.' diyen Cumhurbaşkanımızın da sizlere en kalbi selamlarını iletmek istiyorum. Vanlılar ile gönül birliğimizin ve beraberliğimizin daim olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim hem merkezde hem de yerelde siyaset anlayışımızın odağında millet var. Milletimize hizmet etmek var. Türkiye son 21 yılındaki tüm atılımlarını eser ve hizmet siyaseti ile gerçekleştirmiştir. Bunu en iyi bilen illerden biri Van'ımızdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demokrasi ve kalkınma hamlelerimizden istifade etmeyen ne bir karış vatan toprağı ne herhangi bir fert bulabilirsiniz. Terör tehdidini sınırlarımızın dışına atmamızla birlikte şehirlerimizde çok şükür huzur ve çok önemli iyileşmeler var. Özgürlükler alanında demokratik kazanımlarla bugün şehirlerimiz huzur ve emniyet içinde. Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek anlayışı ile nerede bir ihtiyaç sahibi varsa elinden tutmanın, nerede bir sorun varsa çözmenin gayretinde olduk. Çünkü biz şuna inanıyoruz; her kim insanları etnik kökenine göre ayırıp bölgecilik yapıyorsa bu milletin huzurunu istemiyor demektir. Her türlü ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşı olduk ve karşı olmaya devam edeceğiz inşallah. Bizim Kürt vatandaşlarımızla ve onların sorunlarıyla ilgilenmek için de başka bir aracıya ihtiyacımız yok. AK Parti, Kürtlerin partisidir. Her zaman Kürt vatandaşlarımız AK Partiye sahip çıktılar ve bundan sonra da sahip çıkacaklar. Biz de Kürt vatandaşlarımızın sorunlarını doğrudan onlarla konuşarak onların hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, 'Biz insanlara, halkımıza efendilik yapmak için gelmedik. Onlara hizmetkar olmaya geldik' diyor. Vanlı hemşerilerimizin de Türk olsun, Kürt olsun hangi etnik gruptan olursa olsun. Hepsinin hizmetkarıyız ve hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Hiç kimse başarısızlıklarına merkezi idareyi bahane yapmasın"

Belediyelere ayrım gözetmeden kaynak dağıtıldığını ifade eden Yılmaz, "Biz birileri gibi seçimden önce vaatlerde bulunup seçimden sonra bırakın yerine getirmeyi vaadini unutanlardan olmadık, olmayacağız inşallah. Bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan da AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Ülkemizi 21 yılda nasıl büyüttüysek gelecekte de çok daha yüksek noktalara sizlerin desteği ile çıkaracağız inşallah. Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası siyasi istikrar ortamında Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Yerel seçimleri de birlik, beraberlik, kardeşlik içinde atlatarak Türkiye'nin yürüyüşünü devam ettireceğiz. Kalkınma anlayışımızın yurdun her köşesinde devam etmesi için belediyeler kritik öneme sahiptir. Merkezi bütçeden belediyelere aktardığımız payları parti ayrımı yapmadan, büyük - küçük demeden, merkez - taşra ayrımı yapmadan dağıtıyoruz. Bu anlayışla geçtiğimiz 20 yılda belediyelerimize büyük destek verdik. Reformlar yaptık. Kalkınmacı, şeffaf bir belediyecilik anlayışını güçlendirdik. 2002 yılında belediyelere toplam 4.7 milyar kaynak ayrılıyordu. 2022 yılında bunu biz 270 milyara çıkarmışız. 2023 yılında ise yaklaşık 500 milyar kaynağı belediyelere vermişiz. Bunu da hiç parti farkı gözetmeden vermişiz. Hiç kimse başarısızlıklarına merkezi idareyi bahane yapmasın. Biz kaynak gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin en büyük lise kampüsünü Esenyurt'a yapıyoruz"

Esenyurt'ta yapılması planlanan faaliyetler ile ilgili konuşan Yılmaz, "İnşallah Murat Kurum, yüzlerce kilometreyi bulan raylı sistemle İstanbul'a farklı bir ulaşım yaşatacak. Bu projeler içinde Mahmutbey - Esenyurt ve Esenyurt - Avcılar metro hatları da bulunuyor. Murat bey inşallah önümüzdeki dönemde sizlerin desteğini aldığında hayata geçirecek. Hem İstanbul'umuza hem de Esenyurt'a çok güzel ulaşım hizmetleri sunmuş olacak. Esenyurt'ta yükselen yatırımların büyük bir kısmı da yine hükümetimizin yatırımlarıdır. Türkiye'nin en büyük lise kampüsünü Esenyurt'a yapıyoruz. Kampüste 5 Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kız Öğrenci Yurdu, Erkek Öğrenci Yurdu, Bilim ve Sanat Merkezi, Planetaryum, Konferans salonu, Amfi Tiyatro, açık ve kapalı spor salonları ve kütüphaneler bulunacak. Kampüsün 2024 - 2025 döneminde eğitim ve öğretime başlamasını hedefliyoruz. Tüyap - Hadımköy Kavşağı da gündemde, böylece o bölgede trafik sorununu ortadan kaldıracak bir proje" dedi. - İSTANBUL