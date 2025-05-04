Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TEKNOFEST KKTC kapanış ve ödül töreninde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye son 20 yılda savunma sanayisinde bir değişim değil, bir devrim yaşadı. Bu devrimin mimarı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yerlilik oranı yüzde 20'den yüzde 80'e çıktıysa bu kendiliğinden olmadı, tesadüfen de olmadı. Bu bir siyasi iradeyle gerçekleşti." dedi.

Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığıyla KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'in kapanış ve ödül törenine katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, ATAK, HÜRJET, AKINCI, KIZILELMA, GÖKBEY ve KAAN gibi ileri teknolojiye sahip projelerin KKTC ile buluşturulmasının gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

TEKNOFEST'in mimarı Selçuk Bayraktar'a, gençlere ilham verdiği için teşekkür eden Yılmaz, merhum Özdemir Bayraktar'ın kendi ailesine aşıladığı ruhun, bugün milyonlara ulaştığını, TEKNOFEST ruhunun yayılmasında emeği geçen herkesi minnetle andığını dile getirdi.

Etkinliğin Kıbrıs'ta gerçekleştirilmesine büyük katkı sunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a teşekkür eden Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve ekibini gösterdikleri misafirperverlikten dolayı tebrik etti.

"Bir değişim değil, bir devrim yaşadı"

Türkiye'de savunma bilincinin ilk kez 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra oluştuğunu hatırlatan Yılmaz, bu süreçte Türkiye'nin, başkalarının araç ve imkanlarıyla sadece bir noktaya kadar ilerleyebileceğinin farkına vardığını, harekat sonrasında Türkiye'ye uygulanan ambargo ve yaptırımların ardından savunma sanayisinde bağımsızlık yolunda ilk adımların atıldığını ifade etti.

Yılmaz, 1974 sonrasında kurulan Aselsan, TUSAŞ, Havelsan ve Roketsan gibi savunma sanayisi kuruluşlarının bugün ulaştığı noktaya işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye son 20 yılda savunma sanayisinde bir değişim değil, bir devrim yaşadı. Bu devrimin mimarı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yerlilik oranı yüzde 20'den yüzde 80'e çıktıysa bu kendiliğinden olmadı, tesadüfen de olmadı. Bu bir siyasi iradeyle gerçekleşti. Gençlerimizin, firmalarımızın, toplumumuzun enerjisi, Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesiyle birleşti ve Türkiye bir sıçrama yaptı. Bir devrim yaptı. İnşallah TEKNOFEST gençliğiyle bu devrimi, bu bayrağı çok daha yükseklere çıkaracağız."

Savunma sanayisinin yalnızca güvenlik açısından değil, aynı zamanda toplumun refahı bakımından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, dünyada gelişmiş ülkelerde yeni teknolojilerin önce savunma sanayisinde gelişip, ardından sivil sektörlere yayıldığını, Türkiye'nin de bu alanda benzer bir süreci yaşadığını söyledi.

"Kıbrıs Türkü'nün yüzyılı olacak"

Gelinen noktada Türkiye'nin son 4 aylık ihracatına bakıldığında, geçen yıla göre yüzde 67 civarında artış yaşandığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yakın bir gelecekte inşallah 10 milyar doları aşmayı hedefliyoruz savunma sanayisi ihracatında. Geçmişte parasını verdiğimiz halde bize satılmayan ürünleri bugün biz, başkalarına parası karşılığında satıyoruz. Bu noktaya geldik ve inşallah bu ekonomi de büyüyecek. Daha çok gencimize nitelikli istihdam, sosyal refah üretecek, ekonomimizin teknolojik düzeyini, katma değerini çok daha yukarılara taşıyacağız. Şimdi burada sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil, Kuzey Kıbrıs Türk gençliğinin de bulunması ve bu TEKNOFEST gençliğinin bir parçası olması çok kıymetli. Her zaman altını çiziyoruz, tekrar ifade etmek isterim, Türkiye Yüzyılı sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyılı değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılı olacak. Kıbrıs Türkü'nün yüzyılı olacak inşallah."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin refahı, kalkınması için hiçbir şeyi esirgemediklerinin altını çizen Yılmaz, bu çerçevede Türkiye ile KKTC arasında 21 milyar liralık 2025 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın imzalandığını ve yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhurbaşkanlığı binası ile Meclis binası, Millet Bahçesi, kütüphane ve caminin Kuzey Kıbrıs'a kazandırıldığını anımsatarak, bu yapının bağımsız devlet olmanın bir mührü niteliği taşıdığını vurguladı.

"İki devletli çözüm bizim için vazgeçilmezdir"

Adada iki devletli çözüm konusunda vizyonlarının net olduğunu, buradaki gerçeğin bu olduğunu belirten Yılmaz, bunu tüm dünyanın kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Cevdet Yılmaz, şunları ifade etti:

"Dün Cumhurbaşkanımız bunu buradan çok güçlü bir sesle ifade etti. Sayın Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm, bizim için vazgeçilmezdir ve her türlü imkanımızla bu vizyonun yanındayız, arkasındayız. Bunu da vurgulamak istiyorum.

Selçuk Bey'in şahsında T3 Vakfı'na gönülden teşekkür ediyorum. 100 binlerce, milyonlarca gönül dostlarıyla birlikte yaptıkları bu çalışmaların çok kıymetli olduğunu vurgulamak istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyorum. Jüri üyelerine, gönüllülere, akademisyenlere öğretmenlerimize, ev sahibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti'ne, halkına, Cumhurbaşkanı'na yürekten teşekkür ediyorum. TEKNOFEST kuşağının taşıdığı azimle, heyecanla, özgüvenle Türkiye Yüzyılı'nı ve Kuzey Kıbrıs Yüzyılı'nı inşa edeceğiz diyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yaşasın kardeşliğimiz, yaşasın TEKNOFEST gençliği diyorum."

Programdan notlar

Program öncesinde, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın eşliğinde alandaki stantları ziyaret eden Yılmaz, yarışmalara katılan çocuk ve gençlerle sohbet etti.

Yılmaz'a ziyaretlerinde, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de eşlik etti.

TEKNOFEST logolu mont giyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve beraberindekiler, Bayraktar Kızılelma önünde "TEKNOFEST pozu" verdi.

Konuşmaların ardından, TEKNOFEST KKTC'nin teknoloji yarışmaları ödülleri sahiplerine takdim edildi.