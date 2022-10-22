Resmi Gazete'de duyuruldu: Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran, Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atandı - Son Dakika
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Resmi Gazete'de duyuruldu: Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran, Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atandı

22.10.2022 10:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan Resmi Gazete kararlarında Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı görevine Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Orhan Karakurt ve Huber Köşkü Daire Başkanı Cengizhan Başaran'ın atandığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı. Karakurt ve Başaran'ın Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Orhan Karakurt

ORHAN KARAKURT KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tüm programlarda anonsları yapan isim olan Karakurt, evli ve üç çocuk babası. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk olarak, 1994 yerel seçimleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı esnasında çalışmıştı. Karakurt, hikayesini şu şekilde anlatmıştı: "Cumhurbaşkanımızın ekibinin en eskilerinden biriyim. Teşkilatın içinden geliyorum, 2006 yılından beri de sunumlarını üstleniyorum. Şu anda yurt içi ve yurt dışındaki tüm organizasyonlarında sunuculuk yapıyorum. Sesten sahne düzenine, protokolden program akışına her konuda koordinasyonu sağlıyorum. Adımı pek kimse bilmez ama beni herkes tanıyor."

Karakurt sosyal medya hesabından da bir mesaj paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı

CENGİZHAN BAŞARAN KİMDİR?

Huber Köşkü Daire Başkanı Başaran, Batman'da 6 ay Kültür Müdürü olarak görev yapmış ve daha sonra Siirt Kültür Müdürlüğüne geçici görev ile atanmıştı. Başaran, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlerde Siirt'ten aday adayı olmuş, listeye giremeyince tekrar asil görevi olan Batman'a geri dönmüştü. Başaran, kısa süreli Batman İl Kültür Müdürlüğü yaptıktan sonra 18 Mayıs'ta istifasını vererek Batman'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı
Cengizhan Başaran

TEŞEKKÜR ETTİ

Başaran da sosyal medya hesabından "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yeni bir göreve atandık. Bizleri bu göreve layık gördükleri için Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımı arz ederim. Türkiye Yüzyılını inşa ederken bu kutlu davada nefer olmak, bizim için şereftir." mesajı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı
Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Resmi Gazete'de duyuruldu: Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran, Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atandı - Son Dakika

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