Resmi Gazete'de duyuruldu: Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran, Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atandı

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı. Karakurt ve Başaran'ın Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Orhan Karakurt

ORHAN KARAKURT KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tüm programlarda anonsları yapan isim olan Karakurt, evli ve üç çocuk babası. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk olarak, 1994 yerel seçimleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı esnasında çalışmıştı. Karakurt, hikayesini şu şekilde anlatmıştı: "Cumhurbaşkanımızın ekibinin en eskilerinden biriyim. Teşkilatın içinden geliyorum, 2006 yılından beri de sunumlarını üstleniyorum. Şu anda yurt içi ve yurt dışındaki tüm organizasyonlarında sunuculuk yapıyorum. Sesten sahne düzenine, protokolden program akışına her konuda koordinasyonu sağlıyorum. Adımı pek kimse bilmez ama beni herkes tanıyor."

Karakurt sosyal medya hesabından da bir mesaj paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

CENGİZHAN BAŞARAN KİMDİR?