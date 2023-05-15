Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci tur mesajı: Oyumuzu yükselterek tarihi bir başarıya imza atacağız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci tur mesajı: Oyumuzu yükselterek tarihi bir başarıya imza atacağız

15.05.2023 20:18

Hiçbir adayın yüzde 50+1 alamadığı seçimlerde yüzde 49.5 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin iradesine saygı duyduklarını ifade etti. Sosyal medya hesabındaki paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Mayıs'a kadar durmadan, dinlenmeden ve aşkla koşturarak aziz milletimize olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek, 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.5, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.8 oy aldı. Bu sonuçlarla kazanan ilk turda belirlenemezken, ikinci tura Cumhurbaşkanı Erdoğan önde girdi.

"MİLLETİMİZ ÖZGÜR İRADESİNE SAHİP ÇIKTI"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin iradesine saygı duyduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimleri, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle demokrasimize yakışır bir şölen havası içinde gerçekleşmiştir. Milletimiz; Kandil'den, Pensilvanya'dan, sosyal medya mecralarından ve yabancı dergi kapakları üzerinden yapılan siyaset mühendisliklerine rağmen özgür iradesine sahip çıkmıştır.

"SEÇİMLERİN KAZANANI TÜRK DEMOKRASİSİ"

Sonuçtan bağımsız olarak 14 Mayıs seçimlerinin kazananı Türk demokrasisi ve 85 milyon ferdiyle Türk Milleti olmuştur. Milletimiz 27 milyondan fazla oyla, %49,51 oy oranıyla şahsımıza bir kez daha büyük bir teveccüh göstermiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çoğunluğu Cumhur İttifakına vererek bize ve İttifakımıza güvendiğini, inandığını, geleceğini burada gördüğünü teyit etmiştir.

"SEÇİMLER AZ FARKLA İKİNCİ TURA KALDI"

14 Mayıs'ta sandığa giderek, özgür iradelerini yansıtan tüm vatandaşlarıma, yurtdışıyla birlikte 56 milyon insanımızın her birine demokrasiye hayat veren katkıları ve saygıdeğer oyları için teşekkür ediyorum. Türkiye, dün gösterdiği olgunlukla, dünyanın en ileri demokratik kültürüne sahip ülkelerinden biri olduğunu göstermiştir. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre en yakın rakibimizle aramızdaki 2 buçuk milyon oy farkına rağmen Cumhurbaşkanı seçimi, yarım puandan daha az bir farkla ikinci tura kalmıştır.

"28 MAYIS'A KADAR DURMADAN KOŞTURACAĞIZ"

Hayatı boyunca milletin iradesi dışında hiçbir güç tanımamış, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir siyasetçi olarak, sandıkta tecelli eden bu iradeye saygı duyuyoruz. 28 Mayıs'a kadar durmadan, dinlenmeden ve aşkla koşturarak aziz milletimize olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.

"28 MAYIS SEÇİMİNDEN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ"

14 Mayıs'ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek, 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız. Durmak yok, yola devam diyerek Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda 28 Mayıs için bugünden itibaren çalışmaya başladık. Hangi siyasi partiye gönül verirse versin tüm vatandaşlarımın oyuna talip olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

İkinci tura önde giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama daha: 14 Mayıs'taki oy oranımızı yükselterek tarihi başarıya imza atacağız
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Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

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