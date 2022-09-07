CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Biz bazılarının inadına karşı beraber olacağız, birlikte olacağız" - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Biz bazılarının inadına karşı beraber olacağız, birlikte olacağız"

07.09.2022 12:37

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Altı partiyiz ama hepimiz bu ülkede huzur, barış, birlikte yaşamak, kucaklaşmak istiyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Altı partiyiz ama hepimiz bu ülkede huzur, barış, birlikte yaşamak, kucaklaşmak istiyoruz. Bizi ayırmak ve bölmek isteyenler başkaları. Ama biz bölünmeyeceğiz, biz ayrışmayacağız. Biz bazılarının inadına karşı beraber olacağız, birlikte olacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Balık Hali ve Başkent İlçeler Terminalinin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kucaklaşmaya, barışa ve huzura ihtiyacı olduğunu ve Millet İttifakı'nın da bu yönde çalıştığını söyledi.

"Biz bölünmeyeceğiz, biz ayrışmayacağız"

Gençlerin Türkiye için önemli olduğunu belirten ve Mansur Yavaş'ın da başarı bir belediyecilik ifa ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin nüfusunun yarısından fazlasını gençler oluşturuyor. Dolayısıyla gençleri ihmal eden bir yönetimi asla Türkiye kabul etmiyor. Biz bütün gençleri kucaklıyoruz. Bütün bunlar toplumun kucaklaşmasına ortam hazırlıyor. Aynı zamanda helalleşmemize ortam hazırlıyor. Hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamadan bu ülkede herkesin huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken Millet İttifakı olarak yapıyoruz. Altı partiyiz, ama hepimiz bu ülkede huzur, barış, birlikte yaşamak, kucaklaşmak istiyoruz. Ayrışmayı değil, kavgayı değil tam tersine beraber olmayı güçlü olmayı istiyoruz. Bizi ayırmak ve bölmek isteyenler başkaları. Ama biz bölünmeyeceğiz, biz ayrışmayacağız. Biz bazılarının inadına karşı beraber olacağız, birlikte olacağız ve Türkiye'yi aydınlığa çıkartacağız" dedi.

"Ankara; üreten, çalışan ve yaşayan bir kent olsun istiyoruz"

Ankara için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, "Ankara; üreten, çalışan ve yaşayan bir kent olsun istiyoruz. Gençlerin keyif aldığı, kentlinin yaşamaktan mutlu olduğu bir şehir olsun istiyoruz. Fitnenin, fesadın, kavganın ve ayrışmanın olmadığı; huzurun, sevginin, barışın ve mutluluğun kenti olsun istiyoruz. Başkentin; birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın kenti olması için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. İşte bu anlayışla, yapımını tamamladığımız Yeni Balık Hali ve Başkent İlçeler Terminalinin açılışını da bugün birlikte gerçekleştiriyoruz. Başkent İlçeler Otogarı Ankara'nın yapımına 2021 yılının Ekim ayında başladık. Yaklaşık 4,5 milyon lira maliyetle tamamladığımız projemizle 25 araç kapasiteli terminal binamızı inşa ettik. 4 katlı terminalimiz; ofisleri, kafeteryası, istirahat odası, şoför odası ve bebek bakım odası gibi alanlarıyla Başkentlilere ve esnafımıza hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

Açılışların ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş hal esnafının pişirdiği balıkları yedi ve yeni balık halini gezdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Biz bazılarının inadına karşı beraber olacağız, birlikte olacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Biz bazılarının inadına karşı beraber olacağız, birlikte olacağız" - Son Dakika
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