2 dakikalık video paylaşıp Türkiye'deki mafya yapılanmasını afişe etti! Paylaşıma düştüğü not ise çok konuşulur - Son Dakika
Üye Girişi

2 dakikalık video paylaşıp Türkiye'deki mafya yapılanmasını afişe etti! Paylaşıma düştüğü not ise çok konuşulur

08.12.2022 19:19
2 dakikalık video paylaşıp Türkiye'deki mafya yapılanmasını afişe etti! Paylaşıma düştüğü not ise çok konuşulur

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Mafya ve kirli paraya dikkat çeken paylaşımında Kılıçdaroğlu "Koca devleti, mafya bozuntularına ve kirli paralarına çamaşırhane yapanların, Allah bin belasını versin!" ifadelerini kullandı. Öte yandan videonun içeriğindeki "Türkiye son 10 yılda kötü bir mafya filminin platosuna dönüşmüş durumda" sözleri dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu. Yayınlanan videoda, Türkiye ve dünya genelinde aranan mafya liderlerinin Türkiye'de yakalandığına dair haber görüntüleri yer aldı.

"ALLAH BİN BELASINI VERSİN"

Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken Kılıçdaroğlu paylaşımına "Mafya ve kirli paraya dikkat çeken Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Koca devleti, mafya bozuntularına ve kirli paralarına çamaşırhane yapanların, Allah bin belasını versin!" notunu düştü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videodan detaylar şöyle:

"Türkiye son 10 yıldır Balkanlardan Türki Cumhuriyetlere uzanan bir suç makinesinin küflü dişlerinin buluşma noktası. Ağustos 2013 Ali Gamidov, Ağutos 2016 Rövşan Caniyev, Ağustos 2020 Lotu Quli, Ekim 2022 Elnu Gasimov,. İçişleri bakanı bu isimlerin Avrupa'nın ve dünyanın en azılı katilleri olduğunu kabul ediyor fakat Türkiye'de ne aradıklarını, nasıl ellerini kollarını sallayarak dolaştıklarını, nasıl gözaltından salıverildiklerini açıklayamıyor.

"TÜRKİYE SON 10 YILDA KÖTÜ BİR MAFYA FİLMİNE DÖNÜŞTÜ"

Sadece Azeriler mi? Husumetli iki Sırp mafya grubu da Avrupa'da 60 can aldıktan sonra yaşamak ve hesaplaşmak için Türkiye'yi seçiyor. Interpol'le aranmasınakarşın uzun yıllar Türkiye'de yaşayabilen Zeljko Bojanic. İki ay önce hedef olan ve İçişleri Bakanı'nın Balkanların en büyüğü dediği Jovan Vukotic. Siyasilerle fotoğrafı çıkan Zindaşti'ler. Polis katilleri, AVM'lerde çatışan mafya bozuntuları, kirli paralarını aklayanlar, uyuşturucuyu Türkiye'den pazarlayanlar. Türkiye son 10 yılda kötü bir mafya filminin platosuna dönüşmüş durumda. Tek farkla bu filmde gerçek insanlar ölüyor. Gerçek ailelere ateş düşüyor. Masumların kanı gerçekten dökülüyor. Yetkililer ise katillerle fotoğraf çektiriyor, ya da bu kötü filmi kıllarını kıpırdatmadan izlemeye devam ediyor.

EN ÖNEMLİ MAFYA LİDERLERİ TÜRKİYE'YE GELDİLER

Öte yandan Kılıçdaroğlu, paylaştığı videonun son kısmında Meclis'te yaptığı bir konuşmayı koyarak sonlandırdı. Kılıçdaroğlu o anlarda şunları kaydetti:

Uyuşturucu paralarını getirdiler, kendileri de geldiler. ne yaptılar Türkiye'de at koşturdular. En önemli mafya liderleri Türkiye'ye geldiler. Türkiye'de oturdular, Türkiye'de daire aldılar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için müracaat ettiler. Koca devleti, mafya bozuntularına ve kirli paralarına çamaşırhane yapanların, Allah bin belasını versin! diyorum.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: 'Koca Devleti, Mafya Bozuntularına ve Kirli Paralarına Çamaşırhane Yapanların, Allah Bin Belasını Versin' Kılıçdaroğlu: 'Koca Devleti, Mafya Bozuntularına ve Kirli Paralarına Çamaşırhane Yapanların, Allah Bin Belasını Versin' Kılıçdaroğlu'ndan Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'a geçmiş olsun telefonu Kılıçdaroğlu'ndan Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'a geçmiş olsun telefonu

Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 2 dakikalık video paylaşıp Türkiye'deki mafya yapılanmasını afişe etti! Paylaşıma düştüğü not ise çok konuşulur - Son Dakika


Son Dakika
19:09 Günlerdir aranan şarkıcının cesedi varilde bulundu
18:38 Cristiano Ronaldo'dan olay paylaşım! Yaşananları tek bir nedene bağladı
18:31 Dehşete düşüren cinayet! Kavga ettiği annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü
18:14 Yarı çıplak market bastı! Başına atılan cisimle yığılıp kaldı
17:37 Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiası hakkında konuştu: Proje ürünüdür
17:26 Selahattin Demirtaş'tan 6 yaşındaki kız çocuğunun "evlendirildiği" iddiasına sert tepki: Derin bir utanç yaşıyorum, öfkeden yerimde duramıyorum
17:29 Arılarla konuşmak isteyen adam feci şekilce yaşamını yitirdi
17:04 Başkan Dursun Özbek'ten "Ronaldo ne zaman geliyor?" sorusuna güldüren cevap: Yarın Florya'da
16:55 Oyuncu Tuba Büyüküstün, çocuklarıyla birlikte Türkiye'den ayrıldı! Artık Paris'te yaşayacaklar
16:53 6 yaşındaki kız çocuğunun "evlendirildiği" olayla tepkilerin odağında olan Hiranur Vakfı'nın binası İBB tarafından mühürlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2022 19:33:18. #1.12#
SON DAKİKA: 2 dakikalık video paylaşıp Türkiye'deki mafya yapılanmasını afişe etti! Paylaşıma düştüğü not ise çok konuşulur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement