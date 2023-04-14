Dans videosuyla sosyal medyayı sallayan milletvekili adayından Muharrem İnce hakkında şok iddia

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken, geçtiğimiz günlerde internete düşen Memleket Partili Cem Saygı ile ilgili görüntüler büyük ses getirdi. Zonguldak 5. sıra adayı olan 22 yaşındaki Cem Saygı'nın müzik eşliğinde dans ettiği video büyük tartışma yaratırken, genç vekil adayı görüntülerin eski olduğunu ve kendisini lekelemeye çalıştıklarını söyledi.

TEPKİLER SONRASI ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Memleket Partili vekil adayı yaptığı açıklamalara rağmen tepkiler dinmeyince bugün yaptığı açıklamayla adaylıktan çekildiğini duyurdu.

"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM"

Saygı, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında istifa süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisinin "Zorla istifa ettirildiğini ve istifa etmesi için 5 bin TL teklif edildiğini" öne süren Saygı şunları söyledi: "Son dönemde şahsım hakkında ortaya çıkan dans videosundan sonra bizzat Memleket Partisi ve Sn. Muharrem İnce tarafından vekillik adaylığından çekilmeye zorlandı. Dün akşam ise genel merkez tarafından aranıp tehdit edildim. Evimin önüne araç ile gelip bana 5 bin TL teklif ettiler. Ama direndim ta ki ölüm tehditleri alana kadar. Gençlerin önünü böyle mi açıyorsunuz? Bütün deliller elimde mevcut. En kısa süre içerisinde sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağım."

İşte Saygı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;