Dans videosuyla sosyal medyayı sallayan milletvekili adayından Muharrem İnce hakkında şok iddia - Son Dakika
Üye Girişi

Dans videosuyla sosyal medyayı sallayan milletvekili adayından Muharrem İnce hakkında şok iddia

14.04.2023 18:12

Dans videosuyla gündeme yerleşen Memleket Partisi Zonguldak milletvekili adayı Cem Saygı, adaylıktan çekildi. İstifa etmesi için kendisine para teklif edildiğini ve ölüm tehditleri aldığını iddia eden Saygı, "Evimin önüne araç ile gelip bana 5 bin TL teklif ettiler. Direndim ta ki ölüm tehditleri alana kadar. Gençlerin önünü böyle mi açıyorsunuz? Bütün deliller elimde mevcut. En kısa süre içerisinde sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağım." ifadelerini kullandı.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken, geçtiğimiz günlerde internete düşen Memleket Partili Cem Saygı ile ilgili görüntüler büyük ses getirdi. Zonguldak 5. sıra adayı olan 22 yaşındaki Cem Saygı'nın müzik eşliğinde dans ettiği video büyük tartışma yaratırken, genç vekil adayı görüntülerin eski olduğunu ve kendisini lekelemeye çalıştıklarını söyledi.

TEPKİLER SONRASI ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Memleket Partili vekil adayı yaptığı açıklamalara rağmen tepkiler dinmeyince bugün yaptığı açıklamayla adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Dans videosu ile gündeme gelen adaydan Muharrem İnce hakkında bomba iddia

"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM"

Saygı, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında istifa süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisinin "Zorla istifa ettirildiğini ve istifa etmesi için 5 bin TL teklif edildiğini" öne süren Saygı şunları söyledi: "Son dönemde şahsım hakkında ortaya çıkan dans videosundan sonra bizzat Memleket Partisi ve Sn. Muharrem İnce tarafından vekillik adaylığından çekilmeye zorlandı. Dün akşam ise genel merkez tarafından aranıp tehdit edildim. Evimin önüne araç ile gelip bana 5 bin TL teklif ettiler. Ama direndim ta ki ölüm tehditleri alana kadar. Gençlerin önünü böyle mi açıyorsunuz? Bütün deliller elimde mevcut. En kısa süre içerisinde sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağım."

İşte Saygı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Dans videosu ile gündeme gelen adaydan Muharrem İnce hakkında bomba iddia
YORUMLAR
500
Muharrem İnce, partisinin selamlama işaretini duyurdu! İşte merak edilen anlamı Muharrem İnce, partisinin selamlama işaretini duyurdu! İşte merak edilen anlamı Muharrem İnce, Rize'de: 'Türkiye'nin Umuda İhtiyacı Var' Muharrem İnce, Rize'de: 'Türkiye'nin Umuda İhtiyacı Var'

Muharrem İnce, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dans videosuyla sosyal medyayı sallayan milletvekili adayından Muharrem İnce hakkında şok iddia - Son Dakika


Son Dakika
18:06 Basketbolda büyük zafer! Fenerbahçe, İtalyan ekibi Beretta Famila Schio'yu eleyerek EuroLeague'de finale yükseldi
18:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da Kılıçdaroğlu ve HDP'ye ateş püskürdü: Kürt kardeşlerimi aldatacaklarını zannediyorlar
17:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da Kılıçdaroğlu ve HDP'yi hedef aldı: Kürt kardeşlerimi aldatacaklarını zannediyorlar
17:52 PSG ve Icardi anlaşmaya yakın! Galatasaray'a transferinin önünde yalnızca bir engel kaldı
17:46 Son Dakika: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, İtalyan ekibi Beretta Famila Schio'yu eleyerek EuroLeague'de finale çıktı
17:14 Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı
17:14 Ankara'da kafası koparılmış 45 günlük ceset bulundu
17:18 PSG ve Icardi dünden razı! Galatasaray transferde tek bir pürüze takıldı
17:14 Ankara'da kafası bedeninden ayrılmış 45 günlük cansız beden bulundu
17:14 Yollar iyice tıkandı! İstanbul'da trafikteki yoğunluk yüzde 71 seviyesine kadar yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2023 18:29:05. #1.12#
SON DAKİKA: Dans videosuyla sosyal medyayı sallayan milletvekili adayından Muharrem İnce hakkında şok iddia - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement