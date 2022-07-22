Giresunlu vatandaş ile Ahmet Davutoğlu arasında gergin diyalog: Cumhurbaşkanı'nı niye terk ettiniz?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Giresun il kongresine katılmak ve Bulancak ilçe teşkilatının açılışı için geldiği şehirde bir de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

"ADALETTEN AYRDILDIKLARI İÇİN TERK ETTİM"

Bu sırada yanına gelen bir vatandaş, "Cumhurbaşkanı sizi Başbakan yaptı niye onu terk ettiniz" diye tepki gösterince, Davutoğlu da "Haktan adaletten ayrıldıkları için terk ettim" diye cevap verdi.

İlçede bir süre esnafla sohbet eden Davutoğlu, daha sonra bölgeden ayrıldı.