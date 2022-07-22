Giresunlu vatandaş ile Ahmet Davutoğlu arasında gergin diyalog: Cumhurbaşkanı'nı niye terk ettiniz? - Son Dakika
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Giresunlu vatandaş ile Ahmet Davutoğlu arasında gergin diyalog: Cumhurbaşkanı'nı niye terk ettiniz?

22.07.2022 14:22

Giresun'da esnaf ziyaretlerinde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile karşılaşan bir vatandaş, "Cumhurbaşkanı sizi Başbakan yaptı niye onu terk ettiniz?" diye sordu. Davutoğlu ise vatandaşa, ""Haktan, adaletten ayrıldıkları için terk ettim" şeklinde yanıt verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Giresun il kongresine katılmak ve Bulancak ilçe teşkilatının açılışı için geldiği şehirde bir de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Vatandaş 'Erdoğan sizi Başbakan yaptı niye onu terk ettiniz?' diye sordu, Davutoğlu cevabı geciktirmedi

"ADALETTEN AYRDILDIKLARI İÇİN TERK ETTİM"

Bu sırada yanına gelen bir vatandaş, "Cumhurbaşkanı sizi Başbakan yaptı niye onu terk ettiniz" diye tepki gösterince, Davutoğlu da "Haktan adaletten ayrıldıkları için terk ettim" diye cevap verdi.

İlçede bir süre esnafla sohbet eden Davutoğlu, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Vatandaş 'Erdoğan sizi Başbakan yaptı niye onu terk ettiniz?' diye sordu, Davutoğlu cevabı geciktirmedi
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Giresunlu vatandaş ile Ahmet Davutoğlu arasında gergin diyalog: Cumhurbaşkanı'nı niye terk ettiniz? - Son Dakika

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