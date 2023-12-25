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Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz - Son Dakika
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Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz

Yaklaşan yerel seçimler öncesi değerlendirmelerde bulunan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, bazı bölgelerde AK Parti'nin adayına destek verebileceklerini ifade etti. Davutoğlu, ''Bazı yerlerde o kadar iyi aday çıkarırlar ki iktidarın adayına destek veririz'' dedi.

Davutoğlu\'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti\'nin adayına destek veririz
25.12.2023 - 10:30,  Güncelleme: 10:36
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Yerel seçim atmosferi Türkiye'yi günden güne daha çok etkisi altına alıyor. Cumhur İttifakı'nın özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir adayları merak edilirken adayların günler içinde açıklanmaya başlaması bekleniyor. Tartışmaların bitmediği muhalefet cephesinde ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan çok konuşulacak bir çıkış geldi.

CUMHUR İTTİFAKI İLE İŞ BİRLİĞİNE YEŞİL IŞIK

t24'ten Murat Sabuncu'ya verdiği röportajda Cumhur İttifakı ile iş birliğine yeşil ışık yakan Davutoğlu, "Bazı yerlerde bizim adayımıza MHP ya da AK Parti destek vermek isterse niye veriyorsunuz demeyiz veya bazı yerlerde o kadar iyi aday çıkarırlar ki iktidarın adayına destek veririz" dedi.

KILIÇDAROĞLU YORUMU: DÜŞ KIRIKLIĞI

2023 seçimlerinde destekledikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile imzaladıkları gizli protokole ilişkin de değerlendirmede bulunan Davutoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizden habersiz olarak milliyetçiliğin en dışlayıcı ve otoriter temsilcileri ile gizli bir protokol imzalaması benim için bu tarihi toplumsal barış çabasının liderler düzeyinde dahi yeterince içselleştirilmediğini ortaya koyan büyük bir düş kırıklığı oluşturdu" şeklinde konuştu.

MECLİSTE 10 MİLLETVEKİLLERİ VAR

Meclisteki Saadet Partisi grubunda Gelecek Partisi'nin 2023'te CHP bünyesinden Meclise kattığı 10 Gelecek Partili milletvekili bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişteki yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak bilinen Davutoğlu dışişleri bakanı, başbakan ve AK Parti genel başkanı olarak kritik görevlerde bulunmuştu.

YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: yüzük kardeşliği Yanıtla 0 0
  • Ali Usda: Peki her şey iyi ve güzeldi neden ayrıldınız. Heee kendi ekibinizi kurmak için. Yoksa Devlet, Millet umrunuzda değil tabi. Yanıtla 0 0

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Murat Sabuncu, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz - Son Dakika
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