Davutoğlu, Netanyahu-Trump İkilisine Tepki Gösterdi

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bugün hepimizin Netanyahu-Trump ikilisinin emperyalist planlarına karşı 2026 İran, 2036 Türkiye diyen küstah seslere karşı biz buradayız. Komşu ülkelerle, komşu halklarla, omuz omuzayız ve Netanyahu-Trump ikilisi karşısında dimdik ayaktayız deme günüdür." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, memleketi Konya'da partisi tarafından düzenlen iftar programında katıldı. İftar yemeğinin ardından partililere seslenen Davutoğlu, ABD-İsrail'in, İran'a yönelik saldırısına tepki gösterdi. Davutoğlu, şunları söyledi:

"Bu sene Gazze'de, Müslümanlar, soykırımın üçüncü ramazanını yaşıyor. Sözde bir barış kurulu kurdular. Çok açık ifade ediyorum; Filistinlilerin olmadığı, İsrail'in olduğu, sözde barış kurulunda yer alan bütün Müslüman ülkeler, bu ramazan bilincini asla hak etmemişlerdir. Bu ramazan bilincine varmamışlardır. Bir tarafta hala açlıkla sınanan, hala başını koyacak bir yeri olmayan Filistinliler olacak. Diğer tarafta kafasındaki fantezilerini hayata geçirmek için bir soykırımcının peşine takılan Trump olacak ve biz orada hiçbir muhasebe yapmadan bulanacağız. Bunu kabul edemeyiz. Bu kez de İran'a saldırdılar. İran'la, biz tarihi bir komşuyuz. 1939 yılından beri de hiç savaşmadık. Sınırımız belli. İran'la itilaf ederiz. İran'la farklı görüşlerimiz olur. Bazen rekabet de etmişizdir. Bunu içinde yaşadığım süreçleri kast ederek söylüyorum. Ama bu meseleyi Sünni, Şii, Türk, İran rekabeti üzerinde kuranlara şunu söylüyorum; ne zaman ki Müslümanlar birbirine düşmüşse, ne zaman ki iç rekabetler bizim ortak bilincimizi esir almışsa, işte o zaman zelil bir duruma düşmüşüz demektir. Bugün hepimizin Netanyahu-Trump ikilisinin emperyalist planlarına karşı 2026 İran, 2036 Türkiye diyen küstah seslere karşı biz buradayız. Komşu ülkelerle, komşu halklarla omuz omuzayız ve Netanyahu-Trump ikilisi karşısında dimdik ayaktayız deme günüdür"

'BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E MÜRACAATTA BULUNDUK'

Davutoğlu, "Son 48 saattir neredeyse birkaç saat dışında hiç uyumadım. Tek bir hedefim vardı. Bir Müslüman beldede, Minab da ilkokul 7-12 yaş arası 165 kız çocuğunu katledenlere karşı küresel bir ses olma ümidim vardı. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 103 imzayla her biri kendi alanında dünyanın en örnek şahsiyetleri olan, farklı dinlerden aralarında Müslüman var, Hristiyan var, Yahudi var, Hindu var, Budist var. Avustralya'dan Brezilya'ya kadar. Neden uyumadım biliyor musunuz? Brezilya'da gündüzken Avustralya'da gece. Türkiye ortası her birine vaktinde ulaşabilmek ve bugün bu açıklamayı yapabilmek için gece gündüz çalıştık. Mükemmel bir tablo oluşturduk. Her ırktan insanlar, topluca şu müracaatta bulundular Birleşmiş Milletler'e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, İnsan Hakları Konseyi'ne, bu 165 kız çocuğunun katledilmesinin sorumlusu olan Netanyahu ile Trump'ın, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkarılması için Birleşmiş Milletler'e bugün topluca müracaatta bulunduk." diye konuştu.