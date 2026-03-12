Davutoğlu, Netanyahu-Trump İkilisine Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Davutoğlu, Netanyahu-Trump İkilisine Tepki Gösterdi

Davutoğlu, Netanyahu-Trump İkilisine Tepki Gösterdi
12.03.2026 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Davutoğlu, iftar programında Filistin ve İran konularına dikkat çekerek direnişi vurguladı.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bugün hepimizin Netanyahu-Trump ikilisinin emperyalist planlarına karşı 2026 İran, 2036 Türkiye diyen küstah seslere karşı biz buradayız. Komşu ülkelerle, komşu halklarla, omuz omuzayız ve Netanyahu-Trump ikilisi karşısında dimdik ayaktayız deme günüdür." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, memleketi Konya'da partisi tarafından düzenlen iftar programında katıldı. İftar yemeğinin ardından partililere seslenen Davutoğlu, ABD-İsrail'in, İran'a yönelik saldırısına tepki gösterdi. Davutoğlu, şunları söyledi:

"Bu sene Gazze'de, Müslümanlar, soykırımın üçüncü ramazanını yaşıyor. Sözde bir barış kurulu kurdular. Çok açık ifade ediyorum; Filistinlilerin olmadığı, İsrail'in olduğu, sözde barış kurulunda yer alan bütün Müslüman ülkeler, bu ramazan bilincini asla hak etmemişlerdir. Bu ramazan bilincine varmamışlardır. Bir tarafta hala açlıkla sınanan, hala başını koyacak bir yeri olmayan Filistinliler olacak. Diğer tarafta kafasındaki fantezilerini hayata geçirmek için bir soykırımcının peşine takılan Trump olacak ve biz orada hiçbir muhasebe yapmadan bulanacağız. Bunu kabul edemeyiz. Bu kez de İran'a saldırdılar. İran'la, biz tarihi bir komşuyuz. 1939 yılından beri de hiç savaşmadık. Sınırımız belli. İran'la itilaf ederiz. İran'la farklı görüşlerimiz olur. Bazen rekabet de etmişizdir. Bunu içinde yaşadığım süreçleri kast ederek söylüyorum. Ama bu meseleyi Sünni, Şii, Türk, İran rekabeti üzerinde kuranlara şunu söylüyorum; ne zaman ki Müslümanlar birbirine düşmüşse, ne zaman ki iç rekabetler bizim ortak bilincimizi esir almışsa, işte o zaman zelil bir duruma düşmüşüz demektir. Bugün hepimizin Netanyahu-Trump ikilisinin emperyalist planlarına karşı 2026 İran, 2036 Türkiye diyen küstah seslere karşı biz buradayız. Komşu ülkelerle, komşu halklarla omuz omuzayız ve Netanyahu-Trump ikilisi karşısında dimdik ayaktayız deme günüdür"

'BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E MÜRACAATTA BULUNDUK'

Davutoğlu, "Son 48 saattir neredeyse birkaç saat dışında hiç uyumadım. Tek bir hedefim vardı. Bir Müslüman beldede, Minab da ilkokul 7-12 yaş arası 165 kız çocuğunu katledenlere karşı küresel bir ses olma ümidim vardı. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 103 imzayla her biri kendi alanında dünyanın en örnek şahsiyetleri olan, farklı dinlerden aralarında Müslüman var, Hristiyan var, Yahudi var, Hindu var, Budist var. Avustralya'dan Brezilya'ya kadar. Neden uyumadım biliyor musunuz? Brezilya'da gündüzken Avustralya'da gece. Türkiye ortası her birine vaktinde ulaşabilmek ve bugün bu açıklamayı yapabilmek için gece gündüz çalıştık. Mükemmel bir tablo oluşturduk. Her ırktan insanlar, topluca şu müracaatta bulundular Birleşmiş Milletler'e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, İnsan Hakları Konseyi'ne, bu 165 kız çocuğunun katledilmesinin sorumlusu olan Netanyahu ile Trump'ın, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkarılması için Birleşmiş Milletler'e bugün topluca müracaatta bulunduk." diye konuştu.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, İftar, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu, Netanyahu-Trump İkilisine Tepki Gösterdi - Son Dakika

PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir
Sivas’ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor Sivas'ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü

00:12
Beşiktaş’tan TFF’ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz
Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!
00:02
Küme düşmeleri kesinleşmişti Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
Küme düşmeleri kesinleşmişti! Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
23:46
Yabancı VAR hakemi mi geliyor TFF’den açıklama var
Yabancı VAR hakemi mi geliyor? TFF'den açıklama var
23:14
İşte savaşın gölgesinde yaşam Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
23:13
BM Güvenlik Konseyi’nden İran kararı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
22:49
İzmir’de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
22:42
Göztepe serbest düşüşte Hedefleri ilk 3 iken bir anda tepetaklak oldular
Göztepe serbest düşüşte! Hedefleri ilk 3 iken bir anda tepetaklak oldular
22:39
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 00:41:43. #7.12#
SON DAKİKA: Davutoğlu, Netanyahu-Trump İkilisine Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.