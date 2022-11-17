Davutoğlu: 'Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi' kuracağız - Son Dakika
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Davutoğlu: 'Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi' kuracağız

17.11.2022 15:55
Davutoğlu: 'Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi' kuracağız

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Uyuşturucuyla mücadele ile ilgili çok özel bir teşkilat kuracağız. Terörle mücadele gibi bir teşkilat olacak.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Uyuşturucuyla mücadele ile ilgili çok özel bir teşkilat kuracağız. Terörle mücadele gibi bir teşkilat olacak. 'Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi' kuracağız. Uyuşturucu ile mücadeleyi tek bir merkezden yöneteceğiz ve bütün bakanlıklar bu koordinasyonun bir parçası olacak" dedi.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, partisinin 6 aydır üzerinde çalıştığı 'Uyuşturucu ile Topyekun Mücadele Eylem Planı'nı açıkladı. Davutoğlu, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca asayiş ve sağlık sorunu olmadığını, derinlikli ve yaygın mesele olduğunu belirterek uzun vadeli ve kapsayıcı yol takip edilmesi gerektiğini söyledi. Uyuşturucuyla mücadelenin milli güvenlik ve milli beka meselesi olduğunu kaydeden Davutoğlu, "Uyuşturucuyla mücadele konusunda çok kapsamlı ve titiz bir çalışma yapıyoruz. Peki nedir stratejimiz? Koruyucu tedbirler, önleyici tedbirler ve rehabilite edici tedbirler. Tam saha markajı olmadan uyuşturucu engellenemez. 5 aşamada bir süzgeç stratejisi uygulayacağız. İlk aşama, uyuşturucu kaynağına engelleme. Uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili çok özel bir teşkilat kuracağız. Terörle mücadele gibi bir teşkilat olacak. Türkiye içindeki bütün uyuşturucu dağıtım kanalları yerle bir edilecek. 'Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi' kuracağız. Uyuşturucu ile mücadeleyi tek bir merkezden yöneteceğiz ve bütün bakanlıklar bu koordinasyonun bir parçası olacak" dedi.

Uyuşturucunun, bir yönüyle pandemiye benzeyip, hızla yayıldığını belirten Davutoğlu, bir yanıyla da terör olayına benzediğini; yıkıcı ve tahrip edici etkisi olduğunu dile getirerek, "Ancak bu mücadele sadece devlet tarafından yürütülecek bir mücadele değildir. Bu mücadele, toplumun topyekun bir seferberliğiyle çözülebilecek bir mücadeledir. Biz bu mücadelenin gereğini yapmaya hazırız. Sizin vereceğiniz oylarla ve destekle, bütün sorunları olduğu gibi bu sorunu da kökünden kurutacağız ve ülkemizin gelecek nesillerinin ufkunu karartan bu suç örgütlerine asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Politika, Son Dakika

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