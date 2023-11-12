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DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu yakalandı - Son Dakika

DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu yakalandı

12.11.2023 18:01

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde Irak sorumlusu, EYP uzmanı yabancı uyruklu A.J.A. yakalanarak gözaltına alındı. A.J.A.'nın Suriye'de ve Irak'ta terör örgütü mensuplarına patlayıcı eğitimi verdiği öğrenildi. Operasyonda çok sayıda patlayıcı düzeneği ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan terör örgütü mensubu tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde Irak sorumlusu, EYP uzmanı yabancı uyruklu A.J.A. yakalanarak gözaltına alındı.

SURİYE VE IRAK'TA TERÖRİSTLERE PATLAYICI EĞİTİMİ VERMİŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde Irak sorumlusu, örgütün Suriye'de ve Irak'taki saldırılarda kullandığı patlayıcıların tasarımını yapan A.J.A. yakalanarak gözaltına alındı. A.J.A.'nın Suriye'de ve Irak'ta terör örgütü mensuplarına patlayıcı eğitimi verdiği öğrenildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu yakalandı

BOMBA DÜZENEKLERİ ELE GEÇİRİLDİ

A.J.A.'nın Sultanbeyli'de ikamet ettiği iki farklı adrese düzenlenen operasyonda, içerisinde sim kart bulunan, zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir 5 adet hazır vaziyette bomba düzeneği, canlı bomba düzeneklerinde kullanılan çok sayıda basma butonu, el yapımı patlayıcılarda kullanılan zamana, ışığa ve harekete duyarlı çok sayıda elektronik devre elemanı, gizlenmiş vaziyette dijital materyallerle örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan terör örgütü mensubu, tamamlanan işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Irak, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu yakalandı - Son Dakika
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