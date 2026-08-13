DEM Parti'den Erdoğan Görüşmesi Öncesi 'Hızlı Süreç' Vurgusu - Son Dakika
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DEM Parti'den Erdoğan Görüşmesi Öncesi 'Hızlı Süreç' Vurgusu

DEM Parti\'den Erdoğan Görüşmesi Öncesi \'Hızlı Süreç\' Vurgusu
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Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesi sürecin hızlanması gerektiğini, zamana yayılmaması ve enfekte edilmemesi gerektiğini söyledi. Mithat Sancar, barış hukukunun kurumsallaşması için kurulların oluşturulması ve yasanın uygulanması gerektiğini belirtti.

DEM Parti İmralı heyeti üyesi Van Milletvekili Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri öncesinde, "Süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Hiç zamana yaymadan ve sürecin enfekte edilmesine izin verilmeden hızlı bir şekilde yol alınması gerekiyor" açıklaması yaptı.

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmek üzere TBMM'den ayrılırken basın mensuplarına açıklama yaptı. Pervin Buldan, önemli bir aşamaya geçildiğini belirterek, "Her aşamasında elbette görüşmeler, istişareler yapılıyor ama şimdi başka bir aşamaya geçildi. Yasanın Meclis'te oylanmasından sonra bu görüşmenin kıymetli bir görüşme olduğunu biz de ifade etmek istiyoruz. Daha sonra bir yazılı açıklama yapacağız. Süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Hiç zamana yaymadan ve sürecin enfekte edilmesine izin verilmeden hızlı bir şekilde yol alınması gerekiyor. Umarız en kısa zamanda sonuca ulaşırız. Öcalan'la da bir görüşme gerçekleştirmemiz gerekiyor ve Numan Bey ile de. Siyasi partilerle de elbette rutin olarak görüşmelerimiz devam eder fakat şu an planlanmış bir şey yok. Bunun dışında yasal çerçeveye bağlı olarak MGK raporu beklenmeden, anayasa ve AİHM kararlarının bir an önce uygulanması konusundaki düşüncelerimiz de önemli. Bu konuda büyük bir beklenti var toplumda. Bu da önemli bir başlık olarak önümüzde duruyor. İdari ve hukuki düzenlemelere ayrıca ihtiyaç var. Her konuyu konuşacağız" dedi.

'KURULLARIN OLUŞMASI GEREKİYOR'

Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ise "Barış; uzun, ince ve zorlu bir yoldur. Bu yolu sağlam yürümek için hukuka ihtiyacımız var. Barış hukuku, bu yolu sağlıklı ve güçlü yürümenin de zeminini oluşturur. Meclis'te tarihi bir mutabakatla kabul edilen yasa, barış hukukunun ilk temel taşı oldu. Elbette barış hukukunun başka unsurlara da ihtiyacı vardır. Bir de bu ilk adımın uygulanması gerekiyor. Uygulama aşaması, bu kanunun nasıl uygulanacağı konusunda da görüş alışverişinde bulunacağız. Bizim fikirlerimiz, önerilerimiz var. Onları da ileteceğiz. Barış hukukunun diğer unsurlarını da nasıl bir yol haritası oluşturmak gerektiğine dair fikirler paylaşılacaktır. Yasa kabul edildikten sonra adaya bir ziyaret gerçekleştirmedik. İmralı ziyaretini planlayacağız. Kurulların oluşması gerekiyor; böylece süreç kurumsallaşmış olacak. Sürecin kurumsal ve hukuki zeminde ilerlemesinin ilk adımı kurulların oluşturulmasıdır. Bu sürecin en kısa sürede tamamlanması gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika DEM Parti'den Erdoğan Görüşmesi Öncesi 'Hızlı Süreç' Vurgusu - Son Dakika

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