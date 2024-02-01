DEM Parti\'den İzmir adaylığı konuşulan Tunç Soyer sessizliğini bozdu

İzmir'de CHP'den yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in DEM Parti'den aday gösterileceğini ilişkin iddialar siyaset kulislerini hareketlendirdi. Soyer'in basın danışmanı ise söz konusu iddialarla ilgili, "Adaylıkla ilgili herhangi bir görüşme yok."dedi.
CHP, yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı seçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yeniden aday gösterilmemesine tepki gösterdi. Soyer'in, henüz İzmir'de adayını açıklamayan DEM Parti'den aday gösterileceği iddia edildi.
Konuyla ilgili Yeniçağ'dan Tolga Şahin'e açıklamalarda bulunan Soyer'in basın danışmanı Ali Kıvanç Ege, "Adaylıkla ilgili herhangi bir görüşme yok." açıklamasında bulundu.
CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında 2,5 saat süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Cemil Tugay olmuştu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni dönem için aday gösterilmeyeceği haberinin CHP'nin MYK toplantısından 5 dakika önce kendisine bildirildiğini belirterek, bunu "en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik" olarak değerlendirmişti. Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önce Seferihisar'da ardından İzmir'de canla başla çalıştığını, Türkiye'ye örnek olacak birçok uygulamayı başlattığını ifade etmişti.
Görev yaptığı dönemle ilgili alnının ak, vicdanının rahat olduğunu aktaran Soyer, şunları kaydetmişti: "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk dönemin sonunda yeni dönem için aday gösterilmeyeceğimin MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, CHP'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum."
"Adaylık süreçlerinde tüm belediye başkanları için aynı objektif kriterlerin uygulanması gerekirken ne yazık ki böyle olmamıştır." diyen Soyer, "Ayrıca örgütün sesinin dinlendiğine, tabanın ve sivil toplum kuruluşlarının tercihlerinin dikkate alındığına dair de hiçbir emare bulunmamaktadır. Talep edilmesine rağmen ön seçim de yapılmamış, süreç İzmir halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşılmamıştır. Bütün bunlar yapılmadığı gibi sadece siyasi ödüllendirme ve cezalandırma yoluna gidilmiş olması kaygı vericidir." ifadelerini kullanmıştı.
Adayların açıklanmasında yaşanan gecikmenin İzmir halkına saygısızlık olduğunu savunan Soyer, adaylığı açıklanan tüm büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını kutladığını belirtmişti.
CHP'nin aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti'nin CHP'yi "teröre alan açmakla" suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınladığı açıklanmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ataşehir Belediyesi iddiaları yalanlayarak, "Firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde Belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır" dedi.
Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen ve duruma tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DEM Parti'den aday olacağı iddialarına açıklık getirdi. Soyer'in basın danışmanı iddialara ilişkin "Adaylıkla ilgili herhangi bir görüşme yok." ifadelerini kullandı.
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Son Dakika › Politika › DEM Parti'den İzmir adaylığı konuşulan Tunç Soyer sessizliğini bozdu - Son Dakika
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