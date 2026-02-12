DEM Parti'den Ortak Rapor Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

DEM Parti'den Ortak Rapor Vurgusu

DEM Parti\'den Ortak Rapor Vurgusu
12.02.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayşegül Doğan, komisyon çalışmalarının nihai aşamaya geldiğini ve ortak rapor beklentisini ifade etti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Aylardır süren komisyon çalışmaları artık nihai bir aşamaya geldi. Kamuoyunun da beklentisi; bu nihai aşamada üzerinde uzlaşıya varılabilmiş bir ortak raporun çıkmasıdır" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, güncel gelişmelere ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "27 Şubat çağrısının üzerinden 1 yıl geçti. Öcalan'dan gelen bu çağrı, örgütten hemen karşılık buldu. PKK önce ateşkes ilan etti sonra kongresini toplayarak fesih kararı aldı. Ardından temmuz ayında silahlarını yakarak imha etti. Ekim ayında geri çekilme kararı aldığını duyurdu. Geçen süre zarfında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. Böyle bir komisyonun kurulmasını ne kadar değerli bulduğumuzu, eksik de olsa bu komisyonun İmralı'da yaptığı görüşmenin ne kadar kıymetli olduğunu, bu görüşmeyle ne kadar önemli bir eşiğin aşılmış olduğunu, yanı sıra yapılan tüm dinlemelerin ne kadar kıymetli olduğunu her fırsatta dile getirdik. Bugün de yineliyoruz bunu. Tüm bu gelişmelere karşın demokratik siyaset kanallarının açılması için gerekli yasal ve hukuki düzenlemeler ne yazık ki yapılmadı. Aylardır süren komisyon çalışmaları artık nihai bir aşamaya geldi. Kamuoyunun da beklentisi; bu nihai aşamada üzerinde uzlaşıya varılabilmiş bir ortak raporun çıkmasıdır. Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş'un da kamuoyuyla paylaştığı üzere ortak yazım ekibi çalışmalarını tamamladı ve bir taslak metin çıktı. Bu taslak metinle ilgili komisyon ve koordinasyon üyelerimiz çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ayşegül Doğan, DEM Parti, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti'den Ortak Rapor Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Ordu’da sahile vuran İHA parçası, İran yapımı kamikaze çıktı Ordu'da sahile vuran İHA parçası, İran yapımı kamikaze çıktı
Uçak indikten saniyeler sonra pilot ve yardımcı pilot pistte vurularak öldürüldü Uçak indikten saniyeler sonra pilot ve yardımcı pilot pistte vurularak öldürüldü
Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı

15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:41
Felipe Melo’dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
13:36
Ortalık yangın yeri Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
13:00
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 15:30:03. #.0.5#
SON DAKİKA: DEM Parti'den Ortak Rapor Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.