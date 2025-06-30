DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli: 'Terörsüz Türkiye' süreci için Meclis'te komisyon çalışmalarının bir an önce başlamasını istiyoruz - Son Dakika
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DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli: 'Terörsüz Türkiye' süreci için Meclis'te komisyon çalışmalarının bir an önce başlamasını istiyoruz

DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli: \'Terörsüz Türkiye\' süreci için Meclis\'te komisyon çalışmalarının bir an önce başlamasını istiyoruz
30.06.2025 18:05
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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyona ilişkin, "Meclis'te komisyon çalışmalarının bir an önce başlamasını istediğimizi dile getirmiştik.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyona ilişkin, "Meclis'te komisyon çalışmalarının bir an önce başlamasını istediğimizi dile getirmiştik. Hatta Meclis kapanmadan önce komisyon hayata geçirilmeli ve Meclis yaz tatiline girse bile komisyonun çalışması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Temelli, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili, "Meclis'te komisyon çalışmalarının bir an önce başlamasını istediğimizi dile getirmiştik. Hatta Meclis kapanmadan önce komisyon hayata geçirilmeli ve Meclis yaz tatiline girse bile komisyonun çalışması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu konuda hakkındaki önerilerimizi yarın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a yazılı olarak ileteceğiz. Diğer parti grupları da iletecek. Kendilerinin partilerden gelen öneriler çerçevesinde geniş bir konsensüse ulaşarak, bir komisyonu hayata geçirmesini bekliyoruz. Tabii ki yasal bir komisyonun kurulması bizim için önemlidir. Komisyonun temsiliyeti ve konsensüs esasına göre çalışması, topluma karşı duyarlı olması, toplumun çeşitli kesimlerinden gelecek olan önerileri dikkate alması ve özellikle bu sürecin, Kürt meselesinin demokratik çözümüne dair ihtiyaç duyulan başlıklar konusunda hızlı, etkin ve verimli bir çalışma ortaya koyması bizim için çok önemlidir. Biz komisyon çalışmalarına tüm gövdemizle katkı vereceğiz. Bu konuda her türlü inisiyatifi alacağız çünkü bizim için asıl olan bir an önce barışın kalıcılaşmasını sağlayacak olan hukuki güvencenin, hukuki altyapının sağlanması ve siyasi özgürlüklerin herkes için geçerli olmasıdır. Bu konuda yapılacak olan her çalışma önemlidir. Tabii buna bağlı olarak, 'Türk Ceza Kanunu', 'Terörle Mücadele Kanunu' ve çeşitli ayrımcılıklar ile ilgili düzenlemelerin olduğu kanunların da ele alınması Meclis'in öncelikleri arasında olmalıdır" diye konuştu.

'BİZDE BÖYLE BİR BİLGİ YOK'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sezai Temelli, terör örgütü PKK'nın temmuz ayı içinde silah bırakacağı iddialarına ilişkin, "Bizde böyle bir bilgi yok, bu tarz birçok yayın yapılıyor. Bahsettiğiniz yayın organı da dahil olmak üzere başka yerlerde de var. Dolayısıyla bu gelişmeler, önümüzdeki hafta olma olasılığı var gibi gözüküyor. Burada önemli olan meseleleri sadece ve sadece buraya indirgenmemeli yani Türkiye'nin gündeminde sürekli olarak, 'Silahlar bırakıldı mı, nasıl bırakılacak, bunun fotoğrafı, videosu geldi mi?' gibi meselelere sıkışıp kalmak yerine hukuki altyapının, güvencenin sağlanması yönünde adımlar atmak ve toplumun beklentilerini karşılamak yönünde bir çabayı ortaya koymak zorundayız. Silahları bırakma kararı PKK kongresinde alınmış bir karar; öyle ya da böyle gerçekleştirirler ama buradaki sorun şu; biz ne yapacağız? Biz buna odaklanalım, bu yüzden komisyon çalışmasını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Temelli ayrıca, DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 8 veya 9 Temmuz tarihinde görüşme yapabileceğini ve siyasi partilere yönelik turların ardından heyetin İmralı'ya gideceğini söyledi.

Kaynak: DHA

Sezai Temelli, DEM Parti, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli: 'Terörsüz Türkiye' süreci için Meclis'te komisyon çalışmalarının bir an önce başlamasını istiyoruz - Son Dakika

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