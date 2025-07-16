DEM Parti heyetiyle görüşen Adalet Bakanı Tunç\'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti İmralı heyeti ile Adalet Bakanlığında bir araya geldi. Heyette; Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yer aldı. Saat 11.00'de başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Yılmaz Tunç görüşmenin ardından resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"TERÖRÜN SONA ERMESİ HEPİMİZİN ORTAK ARZUSUDUR"

"Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını" belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve sağlam iradesi, Devletimizin kurumlarının tam bir koordinasyon ve uyumuyla yürütülen süreçte atılan adımları ve yapılan çalışmaları konuştuk. Ülkemizin kalkınmasının önünde en büyük engellerden biri olan ve yarım asırdan bu yana çok büyük acılar yaşatan terörün sona ermesi, milletimizin huzurlu bir geleceğe kavuşması hepimizin ortak arzusudur.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE İNŞA EDECEĞİZ"

Sürecin hassasiyetle yürütülerek "Terörsüz Türkiye" hedefimizin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz. Her alanda kalkınmış, gelişmiş, daha büyük Türkiye'yi hep birlikte geleceğe taşıyacağız."