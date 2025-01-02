DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek - Son Dakika
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Politika

DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

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28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyetinden kritik bir adım daha geldi. İmralı heyeti bugün saat 15.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. DEM Parti heyetinde Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra Ahmet Türk'ün de yer alacağı öğrenildi.

02.01.2025 10:49
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Cumartesi günü İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşen ve teröristbaşının 7 maddelik mesajını kamuoyuyla paylaşan DEM Parti heyeti bugün de kritik ziyaretler gerçekleştirecek.

İLK GÖRÜŞME TBMM BAŞKANI İLE

TBMM Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelen İmralı heyetinin saat 15.00'te ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceği öğrenildi.

DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

HEYETTE AHMET TÜRK DE VAR

Bahçeli ile görüşecek DEM Parti heyetinde İmralı'ya giden İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yanı sıra Mardin Büyükşehir Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün de yer alacağı öğrenildi.

İŞTE TERÖRİSTBAŞININ 7 MADDELİK MESAJI

DEM Parti heyeti görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 7 maddelik mesajı da yer almıştı. İşte DEM Parti heyetinin o açıklaması;

"İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi.

Ortadoğu ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Sayın Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur. Düşünceleri ve yaklaşımının genel çerçevesi aşağıdaki gibidir:

- Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

- Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

- Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

- Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

- Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

- Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

- Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir."

DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

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Son Dakika Politika DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Cihan Kışla:
    mhpkk kucaklarını açtı bekliyor sizi sarılın doya doya! 160 26 Yanıtla
  • Gokcen Haan:
    Teröristle pazarlık edip barış hayal etmek, Şeytanla pazarlık edip cennet hayal etmek gibidir.. 153 30 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    Türkiye cumhuriyetini yönetmek İstanbul şehrini yönetmekten 100 kat daha zordur. Paraya hakim olmuş yahudi para baronlarına rağmen doların petrolun elektriğin fiyat artışına engel olmak, faizle mücadele edip yatırımcıya güven vermek istanbulu yönetmekten 200 kat daha zordur. Sınır ötemizdeki savaşlara rağmen stratejik hamlelerde bulunmak, mülteci sorununa çözümler aramak, doğal afetler sebebiyle oluşan halkın zararlarını karşılamak, Devletin yüzlerce sıkıntılarına rağmen 1 yıldır petrol ve dolar kurunu sabit tutmakta istanbulu yönetmekten 300 daha zordur.. Peki sizce KENT LOKANTASI YAPMAK TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ YÖNETMEKTEN KAÇ KAT ZORDUR ? 28 148 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    mevzubahis vatansa gerisi teferruat 23 116 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Şimdi içeride Demlenirler. Yanında peskuvide ikram eder. Ülkeyi bölmenin projesindeki rollerinin provasını yaparlar. 101 16 Yanıtla
  • osman şahin:
    Ülkeye barış gelsin hak hukuk adalet gelsin gençler ölmesin anneler ağlamasın kim kiminle görüşürse görüşsün önemli olan kimse ölmesin kan akmasın 38 79 Yanıtla
  • Tuncay null:
    Bohcalimi ulkenin lideri bu ne is boyle 97 18 Yanıtla
  • Siyami Bayhan:
    haydi Türkiye DEP VE MHP saat. 15. buluşmasi Hayırli olsun 48 12 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Teyze oğlunın selamı var.... 51 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Geç Kaldınız 17 12 Yanıtla
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