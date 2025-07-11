DEM Parti\'li Pervin Buldan\'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a teşekkür telefonu

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

BULDAN'DAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile telefonda görüştü. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinde silahların imha edilmesi ve sürecin son durumu ele alındı. Buldan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" sürecine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Görüşmede Buldan, silahların yakılmasıyla birlikte sürecin başarıyla devam etmesinden duyduğu memnuniyeti bildirdi.

ERDOĞAN İLE BAHÇELİ TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan PKK'nın silah bırakma töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü. Bahçeli, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" hedefleri doğrultusunda terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik ve beraberliğine katkı verecek şekilde devam edeceği vurgulandı.

BAHÇELİ, BULDAN'I ARAYIP TEŞEKKÜR ETTİ

Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın silah bırakma töreninin ardından DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ı aradı. Bahçeli, "Bu süreçte DEM Parti olarak emeğiniz çok fazla deyip" teşekkür etti hayırlı olsun temennisinde bulundu.