DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı - Son Dakika
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Politika

DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı

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İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüştükten sonra MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret eden DEM Parti heyeti siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor. DEM heyeti, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

06.01.2025 13:26
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28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile bir araya gelen DEM Parti heyeti, 2 Ocak Perşembe günü ise Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.

İLK GÖRÜŞME GELECEK PARTİSİ İLE YAPILDI

Siyasi parti ziyaretlerine ara vermeden devam eden DEM Parti heyeti sabah saatlerinde Gelecek Partisi ile görüştükten sonra saat 13.30 itibarıyla AK Parti heyetiyle bir araya geldi.

DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı

AK PARTİ'DEN 3 İSİM KARŞILADI

DEM heyeti ile AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik başkanlığındaki heyet arasındaki görüşme başlarken, tarihi buluşmadan ilk görüntüler de geldi.

DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı

İYİ PARTİ: ASLA MUHATAP ALMAYACAĞIZ

Heyet İYİ Parti hariç tüm siyasi partileri ziyaret edecek. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te temaslarını sürdüren DEM Parti hakkında "Asla muhatap almayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı

ERDOĞAN: TERÖR BELASINDAN ÜLKEMİZİ KURTARACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün partisinin Samsun il kongresinde, "Emperyalistlerin bu milletin başına sardığı terör belasından ülkemizi en kısa sürede kurtaracağız" ifadelerini kullanmıştı.

İlk olarak 2 Ocak Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen heyet, bugün ise Meclis'te AK Parti ile istişarelere devam ediyor.

Salı günü ise DEM Parti heyeti DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı da ziyaret edecek.

DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı

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Son Dakika Politika DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Celal Özdemir:
    YAZIKLAR OLSUN ŞEHİT AİLELERİ SİZİ İBRETLE İZLİYOR. 81 21 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    İyi demlenin, her şey Vatan değil meğerse koltuk içinmiş. Kimi kandırıyorsun erdoGan. Şehit aileleriyle görüş birde isterse senin.... 70 15 Yanıtla
  • Şefik Bugur:
    kendi menfatları için barış diyorlar ben olsam görüşmem barismam her şeyleri yalandır 49 15 Yanıtla
  • ferhat eser:
    HAYIRLI OLSUN İNŞALLAH ÜLKEM ADINA 18 42 Yanıtla
  • Tuncay null:
    Bos islerle ugrasmayin 42 15 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    teröristler imrali heyeti olmus akp politikası boyle kandirdilar milleti iste 42 7 Yanıtla
  • onur pari:
    Kılıçdaroğlu'na yaptıkları fake video ile Türkiye'yi dolaşmışlardı. Orijinalini kendileri yaptılar tebrikler. 37 5 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Ülkeye barış geldi dolar 14 lira olacak tarla alın arsa alın millet 24 6 Yanıtla
  • Mesut Gülmez:
    tayyoş tayyoş şak şak şak 13 6 Yanıtla
  • Mesut Gülmez:
    Tayyup öldükten sonra yerine Öcalan CB adayı olabilir puhaha 9 5 Yanıtla
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